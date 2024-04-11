独経常収支（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　297.0億ユーロ（経常収支)

21:00
ブラジル小売売上高（2月）
予想　3.9%　前回　4.1%（前年比)

メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想　1.5%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.1%　前回　2.9%（前年比)

21:15
ECB政策金利（4月）
予想　4.5%　前回　4.5%（ECB政策金利)　
予想　4.0%　前回　4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　4.75%　前回　4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)　
予想　2.2%　前回　1.6%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.2%　前回　2.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（03/31 - 04/06）
予想　21.4万件　前回　22.1万件

米失業保険継続受給者数（03/24 - 03/30）　
予想　179.9万件　前回　179.1万件

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見
ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）

23:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）

12日
1:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）

1:30　
グリーン英中銀委員、経済フォーラム「前回の経済危機から学んだ教訓」講演

2:00　
米30年債入札（220億ドル）

2:30　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）


岸田首相、米議会演説

※予定は変更されることがあります。