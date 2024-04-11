ＮＹ市場 この後のイベント
独経常収支（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 297.0億ユーロ（経常収支)
21:00
ブラジル小売売上高（2月）
予想 3.9% 前回 4.1%（前年比)
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想 1.5% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.1% 前回 2.9%（前年比)
21:15
ECB政策金利（4月）
予想 4.5% 前回 4.5%（ECB政策金利)
予想 4.0% 前回 4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 4.75% 前回 4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.2% 前回 1.6%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.2% 前回 2.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（03/31 - 04/06）
予想 21.4万件 前回 22.1万件
米失業保険継続受給者数（03/24 - 03/30）
予想 179.9万件 前回 179.1万件
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）
23:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
12日
1:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
1:30
グリーン英中銀委員、経済フォーラム「前回の経済危機から学んだ教訓」講演
2:00
米30年債入札（220億ドル）
2:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
岸田首相、米議会演説
※予定は変更されることがあります。
予想 N/A 前回 297.0億ユーロ（経常収支)
21:00
ブラジル小売売上高（2月）
予想 3.9% 前回 4.1%（前年比)
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想 1.5% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.1% 前回 2.9%（前年比)
21:15
ECB政策金利（4月）
予想 4.5% 前回 4.5%（ECB政策金利)
予想 4.0% 前回 4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 4.75% 前回 4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.2% 前回 1.6%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.2% 前回 2.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（03/31 - 04/06）
予想 21.4万件 前回 22.1万件
米失業保険継続受給者数（03/24 - 03/30）
予想 179.9万件 前回 179.1万件
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）
23:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
12日
1:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）
1:30
グリーン英中銀委員、経済フォーラム「前回の経済危機から学んだ教訓」講演
2:00
米30年債入札（220億ドル）
2:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
岸田首相、米議会演説
※予定は変更されることがあります。