ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

独経常収支（2月）時刻未定

予想 N/A 前回 297.0億ユーロ（経常収支)



21:00

ブラジル小売売上高（2月）

予想 3.9% 前回 4.1%（前年比)



メキシコ鉱工業生産指数（2月）

予想 1.5% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.1% 前回 2.9%（前年比)



21:15

ECB政策金利（4月）

予想 4.5% 前回 4.5%（ECB政策金利)

予想 4.0% 前回 4.0%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 4.75% 前回 4.75%（ECB限界貸出ファシリティ)



21:30

米生産者物価指数（PPI）（3月）

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.2% 前回 1.6%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.2% 前回 2.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（03/31 - 04/06）

予想 21.4万件 前回 22.1万件



米失業保険継続受給者数（03/24 - 03/30）

予想 179.9万件 前回 179.1万件



21:45

ラガルドECB総裁、記者会見

ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）



23:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答あり）



12日

1:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）



1:30

グリーン英中銀委員、経済フォーラム「前回の経済危機から学んだ教訓」講演



2:00

米30年債入札（220億ドル）



2:30

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）





岸田首相、米議会演説



※予定は変更されることがあります。

外部サイト