¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬´ßÅÄ¼óÁê¤ò¾·¤¤¤¿¹ñÉÐÈÕ»Á²ñ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤éÂ¿ºÌ¤Ê½ÐÀÊ¼Ô
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬£±£°Æü¡¢¹ñÉÐÂÔ¶ø¤ÇË¬ÊÆ¤·¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁêÉ×ºÊ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¸ø¼°ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¹ë²ÚÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹£Ã£Å£Ï¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó¡££²¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÁê¼ê¤È·ëº§Ãæ¤Î£²£°£±£¹Ç¯£±·î¤ËÇ®°¦¤¬È¯³Ð¤·¡¢£×ÉÔÎÑ¤«¤é°¦¤ò°é¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎ¥º§¤·¡¢£²£³Ç¯£µ·î¤Ëº§Ìó¤·¤¿¡£¹½ÁÛÃæ¤Î·ëº§¼°¤Ï¤«¤Ê¤êÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡Ê£¸£°¡Ë¤ÏÎø¿Í¤Ç±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Á¥§¥ó»á¡Ê£´£µ¡Ë¤È½ÐÀÊ¡££²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï£±ºÐ¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤Ë¤Ï£·¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤ª¤ê¡¢¾å¤Ï£µ£¶ºÐ¤Ç¡¢²¼¤Ï£±ºÐ¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯£Ã£Å£Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¡×¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¤Î¹ñ»Þ¿µ¸ã¤µ¤ó¤ä¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¾åÌîÍ³´ô»Ò¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤Ï¼«²ÈÀ½±öÄÒ¤±¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥ê¥Ö¥¢¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¡¢±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥±¡¼¥¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£²Î¼ê¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦£×¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Æ«´ï¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ÎÆü·ÏÊÆ¹ñ¿Í½êÍ¤Î²ñ¼Ò¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿»°ËÜµÓ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò´ßÅÄ»á¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¸¶»º¤Îµ®½Å¤ÊÌÚºà¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥Èºà¤«¤éºî¤é¤ì¡¢¸ø¼°Ë¬Ìä¤òµÇ°¤¹¤ë½â¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥à³ÛÁõ¤Î¥ê¥È¥°¥é¥Õ¤È¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê£²´¬ÁÈ¤Î£Ì£Ð¥»¥Ã¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£