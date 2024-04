◆aespa・IVE・NewJeans、東京ドーム公演開催

【モデルプレス=2024/04/11】2024年に入り、aespa(エスパ)やIVE(アイヴ)、NewJeans(ニュージーンズ)など韓国の女性グループの東京ドーム公演が続々と決定している。ここでは、今後開催を控える韓国アイドルグループの東京ドーム公演をまとめていく。韓国の5人組グループ・NewJeansは6月26日〜27日に、初となる単独来日公演として「NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’」を開催。海外アーティスト史上最速での東京ドーム公演となる。

◆NCT DREAM・TXT、“ナムジャ”も勢い止まらず

4人組メタバースグループ・aespa(エスパ)は8月17日〜18日の2日間、東京ドームにて日本アリーナツアーの追加公演「2024 aespa LIVE TOUR − SYNK : Parallel Line −in TOKYO DOME -Special Edition−」を開催。日本デビュー前にも拘わらず昨年に続き今年も東京ドーム公演を開催するなど、日本での人気も高まっている。韓国6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)は9月4日〜5日の2日間にわたり、現在開催中のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN」のファイナル公演を東京ドームで実施。デビュー当時から念願だった場所のステージに立つ。“ヨジャドル”と呼ばれる韓国の女性アイドルだけでなく、“ナムジャ”(男性グループ)の勢いも止まらない。グローバルボーイズグループ・NCT DREAM(エヌシーティードリーム)は、3度目のワールドツアー「2024 NCT DREAM WORLD TOUR<THE DREAM SHOW 3>」として、約2年ぶりとなる日本ツアーを開催。5月25日〜26日の東京ドーム公演のほか、大阪・名古屋の3大ドームを巡る。韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)は、7月10日の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡と全国4大ドームを回る初の日本ドームツアーを実施することを発表している。なお、3月には多国籍ボーイズグループ・NCT 127(エヌシーティーイチニナナ)が東京ドーム公演を成功に収めたばかりだ。名実ともに人気が世界規模に拡大している韓国アイドルグループたち。今後もその勢いは加速していくだろう。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】