imase、初アジアツアー＜Shiki＞に上海追加公演決定
imaseが6月8日のバンコク公演を皮切りに、自身初のアジアツアー＜imase 1st Asia Tour “Shiki”＞を開催する。同ツアーの追加公演として、6月23日に上海PHASE LIVE HOUSE SHANGHAI公演が行われることが明らかとなった。
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今回追加された上海公演を含めるとツアーは、6月8日のバンコクで幕を開け、香港、クアラルンプール、上海、ソウル、そして7月17日の台北でファイナルを迎えるアジア6都市ツアーとなる。2023年、韓国やタイなどアジアを中心に話題が拡散されたimaseの海外単独公演に期待が高まるところだ。
■アジアツアー＜imase 1st Asia Tour “Shiki”＞
6.12 WED [Hong Kong] Hall 10, AsiaWorld-Expo
6.20 THU [Kuala Lumpur] Zepp Kuala Lumpur
6.23 SUN [Shanghai] PHASE LIVE HOUSE SHANGHAI ※追加公演
7.16 TUE [Seoul] YES24 LIVE HALL
7.17 WED [Taipei] ZEPP NEW TAIPEI
https://sp.universal-music.co.jp/imase/asia-tour-2024/
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