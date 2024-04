ロシア南部にあるチェチェン共和国の文化省が、「速すぎる」あるいは「遅すぎる」音楽を禁止すると発表しました。Совещание с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республикиhttps://mk-chr.ru/novosti/soveshchanie-s-rukovoditelyami-tvorcheskikh-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-kollektivov-chechensko/

Chechnya bans music with tempos deemed too fast or slow : NPRhttps://www.npr.org/2024/04/09/1243632570/chechnya-music-ban-bpmChechnya bans dance music that is either too fast or too slow | Chechnya | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2024/apr/09/chechnya-bans-dance-music-either-too-fast-slowChechnya Forbids Music Outside 80-116 BPM Tempo - The Moscow Timeshttps://www.themoscowtimes.com/2024/04/05/chechnya-forbids-music-outside-80-116-bpm-tempo-a84755現地時間の2024年4月3日、チェチェン共和国の文化省が音楽のリズムに関する新しい規制を設けると発表しました。ムサ・マゴメドヴィッチ・ダダエフ文化大臣によるリーダーシップの下、チェチェン共和国の州および地方自治体の指導者が集まり会議が行われ、この中でダダエフ文化大臣らの提案した音楽に関する規制をラムザン・アフマトヴィチ・カディロフ首長が認めた形となります。これにより、今後はチェチェン共和国においてすべての音楽・声楽・振り付け作品のテンポが、80〜116BPMの範囲内に制限されることとなります。ダダエフ文化大臣は今回の規制について、「チェチェン人の音楽文化はテンポも方法論も多様でした。我々はチェチェン人の文化遺産を人々と子どもたちの未来に伝えなければいけません。これにはチェチェン人のあらゆる道徳的および倫理的な生活基準が含まれます」と語りました。ロシアメディアのThe Moscow Timesによると、地元アーティストは2024年6月1日までに新しい規則に従って楽曲を書き直すよう文化省に命じられたそうで、「そうでなければ公演は許可されないでしょう」と文化省は説明しています。なお、The Moscow Timesによるとチェチェン共和国のポピュラーな音楽や伝統音楽の多くが「テンポ80〜116BPM」の範囲内にあるそうです。チェチェン共和国はロシア南部の北コーカサスに位置する約6700平方マイルの自治共和国で、国民の数は約150万人とされています。指導者であるカディロフ首長はロシアのウラジミール・プーチン大統領に指名され、2007年に第3代首長に就任して以来、一貫して領土内の反対意見を鎮圧してきました。プーチン大統領とは親密な関係にあり、欧米メディアからは独裁者とみなされています。チェチェン共和国では長年にわたって反体制派、人権活動家、ジャーナリストなどが脅迫され、拉致されたり不審死を遂げたりしていることが報じられています。カディロフ首長は2017年に「我が国には同性愛者は一人もいません」「もしいるなら連れていけ」と言及。その後、チェチェン共和国内において「反同性愛者粛清」と呼ばれる活動を行い、同性愛者やバイセクシュアルに対して監禁・尋問・暴行・殺害などを行ったことが、人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチの独自調査により明らかになっています。オーディオ技術会社のIzotopeによると、ハウス・テクノ・ダブステップなどのジャンルはすべてBPMが「116」を超える傾向にあります。また、BBCによると2020年に最も売れたポップソングの平均BPMは「122」です。そのため、今回の規制により多くの音楽がチェチェン共和国で楽しむことができなくなる可能性があります。なお、ロシアの独立系メディアであるMeduzaは「チェチェン共和国の新しい規則に従えば、ロシア国家はテンポが遅すぎるため禁止されることになる」と報じました。ロシア連邦 国歌「ロシア連邦国歌(Гимн Российской Федерации)」 - YouTubeNPRはチェチェン共和国の規制により禁止されるポピュラーな楽曲として、以下の楽曲を挙げています。ジミ・ヘンドリックスの「Little Wing」 (71BPM)ボビー・マクファーリンの「Don't Worry Be Happy」 (69BPM)エイミー・ワインハウスの「Rehab」(72BPM)ホイットニー・ヒューストン「I Will Always Love You」(68BPM)ジョン・レノンの「Imagine」(76BPM)アデルの「Hello」(79BPM)The Beatlesの「Here Comes The Sun」(129BPM)テイラー・スウィフトの「Cruel Summer」(170BPM)ビヨンセの「16 Carriages」(127BPM)Nirvanaの「Smells Like Teen Spirit」(117BPM)ブリトニー・スピアーズの「Toxic」(143BPM)Eaglesの「Hotel California」(147BPM)