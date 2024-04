【hololive OFFICIAL CARD GAME】9月 発売予定価格:未定

カバーは、同社が運営するVTuberグループ「ホロライブ」のタレントたちをモチーフにした本格トレーディングカードゲーム「hololive OFFICIAL CARD GAME」を始動した。発売は9月を予定しており、価格は未定。

本製品は、同社が企画・開発を行なう新規トレーディングカードゲームとなっており、新規描き下ろしイラストはもちろん、これまで制作されたイラストをカード化。コレクションとしても楽しめる内容になっており、ホロライブファン、TCGユーザーの幅広いファンが楽しめる内容となっている。

また本製品は、販売と運営協力にブシロードを迎えており、様々な店舗にて販売を予定しているほか、今後の展開として体験会や講習会、オフィシャル大会等のイベントも予定されている。

(C) 2016 COVER Corp.

(C) bushiroad All Rights Reserved.