完全栄養食のパイオニア「ベースフード」が「BASE UP PROJECT」を発表！ 大津祐樹氏が代表の株式会社ASSISTとサプライヤー契約…発表会では体力測定やアレンジレシピに挑戦

11日、世界初の完全栄養の主食を開発・販売するベースフード株式会社が、世界で活躍するトップアスリートも集結した「BASE UP PROJECT」発表会を開催した。「BASE FOOD」とは、農林水産省の定める栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いたすべての栄養素で、1日分の基準値の1/3 以上を含む“完全栄養食”を製造・販売。コンビニエンスストアやドラッグストアなどでは、「BASE BREAD」などが販売されている。

その「BASE FOOD」は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」というミッションの元、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT(ベースアッププロジェクト)」を発表。プロジェクト第1弾となる「BASE UP SPORTS PROJECT(ベースアップスポーツプロジェクト)」を発表した。発表会には、柏レイソルや横浜F・マリノス、ジュビロ磐田でプレーし、ボルシアMG、VVVフェンロとヨーロッパでもプレーした元サッカー日本代表である大津祐樹さんや、プロフィギュアスケーターであり、タレントとしても活躍する村上佳奈子さん、ボクシングの世界選手権で日本人初優勝を果たした岡澤セオンさん、東京オリンピックのスケートボードで12歳で出場し史上最年少メダリストに輝いた開心那さん、ブレイキン(ブレイクダンス)でパリ・オリンピックを目指しており、全日本選手権3連覇中の福島あゆみさん、トランポリンで東京オリンピックにも出場し、パリ・オリンピック出場も決まっている森ひかるさんが登壇した。発表会では、ベースフード株式会社のブランドマネージャーである溝口究さんから「BASE UP SPORTS PROJECT」の説明や、「BASE FOOD」の商品説明をする中、新たにサプライヤー契約が発表。大津さんが代表取締役を務め、元日本代表DF酒井宏樹(浦和レッズ)が取締役を務める株式会社ASSISTと契約を結ぶことが発表された。なお、この「BASE UP SPORTS PROJECT」の1つであるサプライヤー契約は、中長期的に活動をサポート・支援するものとなっており、トップアスリートとして一線で活躍している選手だけでなく、アマチュア選手も対象となっており、応募することが可能となっている。サプライヤー契約を結んだ大津さんは「スポーツ選手もそうですが、より若い世代のサポートも僕たちはしているので、『BASE FOOD』さんと共によりサポートしていければ良いかなということで契約しました」とコメントしている。発表会ではゲストによる体力測定を実施。握力測定では、ブレイキンの福島さんとボクシングの岡澤さんが挑戦。岡澤さんは「ゴリラぐらいを…」と平均で400〜500kgと言われるゴリラを目標に掲げた中、「51kg」に終わり、力み過ぎて倒れそうになるアクシデントも発生。また、柔軟性を測る立位体前屈測定では、トランポリンの森さんが20cmを超える流石の柔軟性を披露し、会場を沸かせていた。その後、トークセッションも行われ、こだわりの「食」や日々気を遣っていることなどをコメント。現役を引退している大津は「現役中から食事はバランス良く摂っていたんですけど、今は子供たちに教えながらやっています。現役を終えてからは『BASE FOOD』さんのおかげでバッチリです」と、栄養バランスは現役中も今も気にしているとした。また、管理栄養士でスポーツ栄養士でもある荒井恵理子先生が登場。『BASE FOOD』を使ったアレンジレシピである「BASE UP SPORTS COOK〜スポーツレシピ〜」として3つを発表。「BASE BREAD ミニ食パン・プレーンのサラダチキンサンド」、「BASE BREAD プレーンのバナナクリチサンド」、「BASE BREAD ミニ食パン・プレーンのフルーツヨーグルトがけ」を発表した。実際に大津さんと村上さんが「BASE BREAD ミニ食パン・プレーンのサラダチキンサンド」を、岡澤さんが「BASE BREAD プレーンのバナナクリチサンド」を手作りし全員で試食。アレンジはどれも大好評で、そのまま食べるだけでなく、新たな楽しみも見つけられたと盛り上がった。今回はキャンペーンも実施。第1弾として、50名様に「BASE FOOD商品詰め合わせセット」が当たる『ワタシのスポーツ習慣教えて!キャンペーン』が4月12日(金)からベースフードの公式X(旧ツイッター/@BASEFOOD)にて開催される。