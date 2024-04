「ブチギレちゃうので」アメリカ到着のフワちゃん「見かけても話しかけないで欲しい」と念押し

《ついに、海外生活行ってきます まずはアメリカへ!2週間ごとに帰ってくるのに、お別れの雰囲気だけいっちょまえ》

4月10日、海外移住を発表していたタレントのフワちゃんが、Instagramで国外へと旅立ったことを報告した。

初めにアメリカへと向かったフワちゃん。Instagramのストーリーに《それじゃぁ海外 行ってきまーす!》と綴り、オードリーの春日俊彰(45)や指原莉乃(31)らとの記念写真をアップ。さらに11日には《アメリカついたー YEAH》と書かれた写真や、犬と戯れたりスケボーに乗って遊んだりする様子の写真もアップしており、早速現地での生活を満喫しているようだ。

ところが、その次の投稿ではGoogleのAI「Gemini」にこう打ち込む様子をアップした。

《私は有名人なんですけど、見かけても話しかけないでほしいって英語でなんて言うの》

すると「Gemini」からの回答を参考にし、《Excuse me, but I’d prefer not to be disturbed. I’m trying to enjoy my vacation》《すみません。話しかけられるのは遠慮したいです。休暇を楽しみたいです》と英語と日本語でストーリーに綴った。

さらにフワちゃんはInstagramの投稿機能で、《ここで再度、お約束定期!※フワはプライベートの時に大騒ぎされると、ブチギレちゃうのでね!へへ…すんませんね…》とコメント。また、その際にアップした写真には《海外で私のことを見かけても絶対に話しかけてこないでください!理由はただひとつ、うぜえからです!》と記されていた。

「見かけても話しかけないでほしい」と念押ししたフワちゃん。実は活発なキャラクターとは違い、プライベートでは話しかけられるのが苦手だという。たとえば’23年2月、自身のラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0』(ニッポン放送)では「街で話し掛けられるのが苦手」という悩みをトークテーマにし、ゲスト出演した指原と語り合っていた。

また過去にトンツカタン」の森本晋太郎(34)とともに旅行に行った際にも、Instagramのストーリーで《今日はみんなで旅行中ですので見かけても話しかけないでください!!!!!》と呼びかけていた。その際、指原からは《もう外歩くな》とDMでツッコまれていたと、前述した4月11日のInstagramの投稿で明かしている。

絶対に話しかけられたくないフワちゃん。海外生活が楽しいものになるよう、願うばかりだ。