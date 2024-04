こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のマーベル、DCのアメコミヒーロー映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします! さて今回は先ごろ特報映像が解禁になりネットでも話題を呼んだ『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の解説です。

参考:『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』特報公開 踊るホアキン・フェニックスとレディー・ガガ

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は2019年に公開された、あの『ジョーカー』の続編。DCコミックの人気ヴィランでバットマンの宿敵ジョーカーに着想を得たダークな人間ドラマです。

映画『ジョーカー』は社会現象を巻き起こす大ヒットとなりました。どのくらいすごいかというと、第76回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞、第92回アカデミー賞で最多11部門ノミネート、ホアキン・フェニックスが主演男優賞に輝きました。興行面でもR指定映画なのに世界興行収入は1,500億円(10億ドル)を突破、日本でも興行収入50億円です。これだけのヒット作の続編ですから続編が作られてもおかしくないわけですね。

今度の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、監督がトッド・フィリップス(前作から続投)。主な出演者は、ホアキン・フェニックス(前作から続投)、レディー・ガガ、ザジー・ビーツ(前作から続投)となっています。全米公開は10月4日、日本は10月11日です。

副題のフォリ・ア・ドゥとはフランス語で直訳すると“狂気の2人”ですが、感応精神病を意味する言葉でもあるらしい。1人の妄想が他の1人に感染し、二人で同じ妄想状態になるみたいなことだそうです。

そう、タイトルからわかる通り今度のジョーカーは1人ではない。もう1人狂気の淵に立つ人間がいる。それは誰か? レディー・ガガが演じるハーレイ・クイン(コミックにおけるジョーカーの相棒。女ジョーカーみたいなキャラ。人気があります)の登場というわけです。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』特報映像 そしてこの特報もジョーカーとハーレイの出会いがフィーチャーされています。

ここでレディ・ガガがハーレイと聞いて「おや?」と思う方がいるかもしれません。確かマーゴット・ロビーが演じていたでしょう? その通りです。DCコミックのヴィラン映画『スーサイド・スクワッド』『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』において、このアイコニックなキャラをマーゴット・ロビーが演じていました。

しかし、この『ジョーカー』『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』はそれまでのDC映画とは別の世界観ということで作られています。例えていうなら『シン・ゴジラ』と『ゴジラ-1.0』は全く別の世界観の中にいるゴジラですよね。従ってマーゴットの代わりにガガがハーレイ役にキャスティングされたのではなく、マーゴットとは違うハーレイをガガが演じるということです。

さて特報ですが、前作の主人公アーサーは精神医療刑務所らしきところに収監されています。恐らくここはバットマンのヴィランたちが収監されているアーカム・アサイラムでしょう。そこでアーサーは同じくここの収監者で合唱活動に参加している女性を見初めます。それがガガ演じるハーリーン・クインゼル(後のハーレイ・クイン)です。

注目なのはコミックにおいては(かつマーゴット版の映画ハーレイにおいても)ハーレイはもともとアーカムに務める精神科医で、ジョーカーの担当になり、次第に彼に感化され闇に堕ちた、という背景を持っていました。つまり、医者と患者の関係で彼女はジョーカーに出会うわけです。しかしこの特報をみる限り、2人は同じ収監者同士ですね。そしてハーレイが言う「ここから出ましょう」。これは、アーカムからの脱走を意味しているかもしれません。

そしてここからが、この特報の面白い(かつ考察したくなる)ポイントですが、アーサーがいわゆるジョーカーの姿で現れるシーンは『ラ・ラ・ランド』的なミュージカルっぽい演出になっており、これまた着飾ったハーレイとパフォーマンスしていることも多い。これがアーサーの妄想なのか、ということです。

前作の『ジョーカー』でも、現実のシーンと主人公の妄想場面がシャッフルされていました。特にいかにもミュージカルらしいジョーカーとハーレイのダンスが、一瞬にして暴動が起こっているゴッサムの街角でアーサー(つまり白塗りメイクをしていない)とハーレイが踊るシーンに切り替わるところは、頭の中の妄想っぽいですよね。ここでかかる曲はトム・ジョーンズの“What the World Needs Now Is Love”です。

当初、この映画はミュージカルになるのでは? とも言われていましたが、この予告を観る限りミュージカルっぽいシーンは多いが、決してミュージカル映画ではないという感じですね。前作でアーサーが心を寄せる女性の前で見せた頭を拳銃で撃ちぬくパフォーマンスを、今回ハーレイが完コピしているのもなにか意味がありそうです。

個人的にこれが結構キモのシーンでは? と思ったのが、街中でアーサーがジョーカーたちに追われるシーン。ファンの間では、アーサーがジョーカーになるのではなく、アーサーのジョーカー行動に感化された者たちが“ジョーカーもどき”となり、そこから後の、真のジョーカーが誕生するとの憶測が飛び交っています。

考えてみれば前作では、こうした“ジョーカーもどき”の一人にブルース・ウェインの両親は殺されてしまう、という流れでした。もしかすると、このアーサーを追っかけるジョーカーもどきが前作でブルース・ウェインの両親を殺した奴でしょうか。この特報の最後のほうでは、大爆発シーンがあります。映画『ダークナイト』のジョーカーは病院を爆弾で吹っ飛ばすなど、とにかく爆発マニアでした。ついにホアキン版ジョーカーも爆破に意欲的に?

そして謎なのが、面会ボード越しにハーレイが「本当のあなたを見せて」と言いながら赤口紅でスマイルを書いて、そこにアーサーが顔をあわせてジョーカースマイルが誕生するシーン。面会ボードをはさんでアーサーとハーレイがいるということはハーレイは外の世界にいる? そしてこのセリフがきっかけとなり、アーサーはジョーカーとして暴れまわるのでしょうか。それから雨の中のアーサーという印象的なシーン。これはミュージカル『雨に唄えば』を意識しているようにも見えます。『雨に唄えば』の曲はスタンリー・キューブリックの問題作『時計じかけのオレンジ』で、とても暴力的なシーンで使われていましたね。

今回の特報はとにかくガガの参加を印象付けるための役割は十分果たしていますが、アメコミ好きが盛り上がるような“匂わせ”要素はそんなに多くなかったような。ただとても本編が待ち遠しくなる内容でした。この2人がどんなとんでもないことをしてくれるのか、楽しみです。(文=杉山すぴ豊)