Aぇ! group、デビューシングル発売記念イベント＆ハイタッチ会開催決定
Aぇ! groupが5月15日、デビューシングル「《A》BEGINNING」をリリースする。これに伴って発売記念イベント＆ハイタッチ会を開催することが決定した。
◆Aぇ! group 画像
参加方法は、デビューシングル「《A》BEGINNING」の初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤に封入の“応募用シリアルコード”にて、応募サイトへ期間中に応募した方の中から抽選となる。7月に東京と大阪で開催される発売記念イベント＆ハイタッチ会はデビューをお祝いする貴重な機会になるとのことだ。
Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演、約40万人規模を動員するアリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞の開催が決定している。
■デビューシングル「《A》BEGINNING」
予約：https://lnk.to/Ae_BEGINNINGec
【初回限定盤A(CD＋DVD)】UPCA-9001 \1,683(税込)
▼CD
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. しあわせもん。
▼DVD
「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video
※先着外付け特典A：フォトカード(A6)
【初回限定盤B(CD＋DVD)】UPCA-9002 \3,828(税込)
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. WANT!!
▼DVD
＜Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜＞2024年3月16日(土)公演の模様をフルサイズ収録
※先着外付け特典B：クリアポスター(A4)
【通常盤(CDのみ)】UPCA-5001 \1,243(税込)
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. +You
4. 純情パスファインダー
※先着外付け特典C：トレカ3種セット
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD＋PHOTO BOOK)】
PDCJ-5117 \1,683(税込)
1.《A》BEGINNING
2. Aぇ! LAND
3. +You
4. Firebird
※32P PHOTO BOOK
※先着外付け特典D：ステッカー(A6)
■Debut Single「《A》BEGINNING」発売記念イベント＆ハイタッチ会概要
7月1日(月) @東京都内某所 ※第1部／第2部
7月2日(火) @大阪府内某所 ※第1部／第2部
※会場／時間など詳細はご当選者様にのみお知らせいたします。
▼応募方法
・応募サイトにアクセスし、商品に封入されている【応募用シリアルコード】および必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募サイトのURLは、商品封入のシリアルコードが記載されているチラシに同じく記載されています。
※必ず事前に応募要項をご確認の上、応募期間内にご応募ください。
▼応募期間
2024年5月14日(火)10:00〜5月22日(水)18:00
（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja
■アリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞
5月25日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
・13:30開演／18:00開演
5月26日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
・12:30開演／17:00開演
▼愛知
5月31日(金) ポートメッセなごや1号館
・13:00開演／18:00開演
6月01日(土) ポートメッセなごや1号館
・13:00開演／18:00開演
6月02日(日) ポートメッセなごや1号館
・12:00開演／17:00開演
▼静岡
6月14日(金) エコパアリーナ
・13:00開演／17:30開演
6月15日(土) エコパアリーナ
・18:00開演
6月16日(日) エコパアリーナ
・12:30開演／17:00開演
▼宮城
7月06日(土) セキスイスーパーアリーナ
・18:00開演
7月07日(日) セキスイスーパーアリーナ
・12:30開演／17:00開演
▼福井
7月13日(土) サンドーム福井
・18:00開演
7月14日(日) サンドーム福井
・12:30開演／17:00開演
▼福岡
7月19日(金) マリンメッセ福岡A館
・18:00開演
7月20日(土) マリンメッセ福岡A館
・13:30開演／18:00開演
7月21日(日) マリンメッセ福岡A館
・12:30開演／17:00開演
▼大阪
7月30日(火) 大阪城ホール
・18:00開演
7月31日(水) 大阪城ホール
・13:30開演／18:00開演
▼東京
8月16日(金) 有明アリーナ
・13:00開演／18:00開演
8月17日(土) 有明アリーナ
・18:00開演
8月18日(日) 有明アリーナ
・12:00開演／17:00開演
関連リンク
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