RIIZE、5月に韓国で開催されるファンコンサートツアーの生中継が決定！

RIIZEの初のファンコンサートツアーが韓国から生中継されることが決定した。ファンコンサートツアー「2024 RIIZE FAN-CON‘RIIZING DAY'in SEOUL」は、5月4日（土）、5日（日）にソウル蚕室（チャムシル）室内体育館で行われる。昨年韓国デビューを果たし、世界中から注目を浴びているRIIZEは、同公演を皮切りに初のファンコンサートツアーを開催する。

本格的なグローバル活動がスタートする記念すべき公演に期待が高まる。

■配信情報

「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in SEOUL」

日程：2024年5月4日（土）18:00 / 5月5日（日）16:00



【配信プラットフォーム】

・KNTV

※5月5日（日）16時公演分のみの生中継となります。

※日本語字幕はございません。

※放送日時は予告なく変更、またはイベント開催状況により放送中止になる場合があります。

※ソウルからの生中継のため映像・音声に乱れなどが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※最新情報はKNTVの公式ホームページでご確認ください。



・Beyond LIVE

＜視聴チケット価格＞

1DAY LIVE ONLY 6,125円（税込） 1DAY LIVE + Re-Streaming 6,875円（税込）

2DAY（5月4日、5日公演） LIVE + Re-Streaming 12,375円（税込）



＜販売期間＞

5月4日（土）公演：2024年4月11日（木）14:00〜2024年5月4日（土）18:59

5月5日（日）公演：2024年4月11日（木）14:00〜2024年5月5日（日）16:59

2DAY（5月4日、5日公演）：2024年4月11日（木）14:00〜2024年5月4日（土）18:59



＜チケット販売ページ＞

5月4日（土）公演：https://beyondlive.com/contents/382

5月5日（日）公演：https://beyondlive.com/contents/384



※本公演終了後より、別途販売予定のRe-Streaming専用商品（Re-Streaming ONLY）につきましては後日公開予定のチケット販売ページのお知らせをご確認ください。

※本公演は日本語、その他言語の字幕に対応しております。詳細はBeyond LIVEサイトをご確認ください。

※Re-Streamingの日程が変更される場合はBeyond LIVEサイト内の「お知らせ」にてご案内いたします。

※本公演はマルチアングル、VODを提供しておりません。



※詳細は各公式サイトでご確認ください。



■関連リンク

「KNTV」公式サイト

「Beyond LIVE」公式サイト