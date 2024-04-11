RIIZE、5月に韓国で開催されるファンコンサートツアーの生中継が決定！
ファンコンサートツアー「2024 RIIZE FAN-CON‘RIIZING DAY'in SEOUL」は、5月4日（土）、5日（日）にソウル蚕室（チャムシル）室内体育館で行われる。
昨年韓国デビューを果たし、世界中から注目を浴びているRIIZEは、同公演を皮切りに初のファンコンサートツアーを開催する。
■配信情報
「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in SEOUL」
日程：2024年5月4日（土）18:00 / 5月5日（日）16:00
【配信プラットフォーム】
・KNTV
※5月5日（日）16時公演分のみの生中継となります。
※日本語字幕はございません。
※放送日時は予告なく変更、またはイベント開催状況により放送中止になる場合があります。
※ソウルからの生中継のため映像・音声に乱れなどが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新情報はKNTVの公式ホームページでご確認ください。
・Beyond LIVE
＜視聴チケット価格＞
1DAY LIVE ONLY 6,125円（税込） 1DAY LIVE + Re-Streaming 6,875円（税込）
2DAY（5月4日、5日公演） LIVE + Re-Streaming 12,375円（税込）
＜販売期間＞
5月4日（土）公演：2024年4月11日（木）14:00〜2024年5月4日（土）18:59
5月5日（日）公演：2024年4月11日（木）14:00〜2024年5月5日（日）16:59
2DAY（5月4日、5日公演）：2024年4月11日（木）14:00〜2024年5月4日（土）18:59
＜チケット販売ページ＞
5月4日（土）公演：https://beyondlive.com/contents/382
5月5日（日）公演：https://beyondlive.com/contents/384
※本公演終了後より、別途販売予定のRe-Streaming専用商品（Re-Streaming ONLY）につきましては後日公開予定のチケット販売ページのお知らせをご確認ください。
※本公演は日本語、その他言語の字幕に対応しております。詳細はBeyond LIVEサイトをご確認ください。
※Re-Streamingの日程が変更される場合はBeyond LIVEサイト内の「お知らせ」にてご案内いたします。
※本公演はマルチアングル、VODを提供しておりません。
※詳細は各公式サイトでご確認ください。
■関連リンク
「KNTV」公式サイト
「Beyond LIVE」公式サイト