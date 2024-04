NEWS小山慶一郎(39)が11日、木曜レギュラーを務めるMBSテレビ「よんチャンTV」(月〜金曜午後3時40分=関西ローカル)に出演。本格始動した所属事務所STARTO ENTERTAINMENTについて言及した。

SMILE−UP.(旧ジャニーズ事務所)に所属していたタレントらが移籍したSTARTO ENTERTAINMENTは10日、東京ドームで初イベント「WE ARE!Let’s get the party STARTO!!」を開催。13組72人のタレントが出演し、プロジェクト「STARTO for you」の楽曲とともに、ファンへの感謝や決意を伝えた。

増田貴久主演ミュージカルの千秋楽と重なったことで、NEWSの参加はなかったため、小山は「出たかったっす」。5月に京セラドーム大阪で行われる大阪公演は出演予定で「3人で出られる大阪に出させていただこうと事務所とお話しして。この中に混ざることができると思うと楽しみです」と笑顔を見せた。

大吉洋平アナからSTARTO ENTERTAINMENTとの契約について聞かれると、「NEWSとしては新たな会社と契約は結びました。個人に関しては本当にいろんなパターンがあって、それぞれケースが違う。僕は加藤(シゲアキ)、増田がどういう契約を結んだのかは知らない。それぞれがそれぞれの契約を結んでいる」。

エージェント契約、マネジメント契約、その両方と契約形態は人それぞれで「タレントファーストだなと思いました」としながらも「僕はすごく悩みました。事務所の方とたくさんお話しもしました」と明かした。

STARTO ENTERTAINMENTが新しい船出をした一方で、被害者への補償を担うSMILE−UP.を巡っては、英BBC放送が3月30日、東山紀之社長へのインタビューを放送。旧事務所のスタッフ2人が少年への性加害を行ったことを認めた。

小山は「(別の会社に)別れたからといって、それは別物と考えるのは我々タレントとしてもない。そこはしっかりSMILE−UP.にやってもらって、僕らはSTARTO ENTERTAINMENTとして、お客さんに喜んでいただけるようなエンターテインメントを届けていく。これはみんなで一致団結して、そこは信頼いただければなと思います」とファンに誓った。