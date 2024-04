藤井 風が4月11日、自身のInstagramを更新。レコーディングスタジオで、リズムに合わせて陽気に踊る動画を投稿した。

投稿には「We all need some rhythm」と綴られており、音楽は映画『マスク』(1994年)で、銃を構える警察官たちが踊り出してしまうことでもお馴染みの楽曲「Cuban Pete」。藤井はジャンベを叩き、オレンジのパンツで腰をフリフリと回しながらスタジオ内を踊り歩く。レコーディングエンジニアも椅子に座りながら一緒にリズムを刻んでおり、楽しいレコーディング風景となっている。

コメント欄には「楽しそう」「身軽なステップ」「荒れ狂う風が見れて幸せよ」「めちゃめちゃノリノリですごく楽しそう」など、藤井の陽気な姿に多くの反響が寄せられている。

(文=本 手)