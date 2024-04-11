おなじみの「ヌカコーラ」看板も登場！ 『Fallout』ドラマ版配信記念で新旧商品が一挙販売
国内外のゲーム・エンターテインメント関連商品を展開するインフォレンズは、Amazon Prime Videoで配信開始となった実写ドラマ『Fallout』を記念して、Tシャツ、パーカー、キーホルダー、マグカップ、スタチュー各種など数多くの新旧商品を、インフォレンズ・ギークショップにて4月11日より販売開始した。
「Fallout」シリーズは、PCゲームとして1997年に『Fallout』がリリース、『Fallout4』や『Fallout: New Vegas』をはじめ、シリーズ初のオンライン専用タイトル『Fallout76』などの大ヒット作品が続いており、2024年4月には、Amazon Prime Videoにて実写ドラマが配信された注目作品だ。
販売されるのはドラマ版、ゲーム版それぞれのアパレル各種や、各種キャラクターのトレーディングバックパックキーホルダー、ティキマグ（パワーアーマー）、マグカップ（Thumbs Up）、メタルサインプレート、Vault-TEC カードホルダー、Dinky the T-Rex スタチューなど、バラエティーに富んだラインナップとなっている。
（文＝リアルサウンド編集部）