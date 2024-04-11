¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡Ö½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×12Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¡ªÁáÂç¸åÇÚ¤ÎÁáÀî¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈ¤¬12Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç¤Î¸åÇÚ¡¦ÁáÀîÎ´µ×¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®Åç¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂÇ¼Ô1¿Í¤º¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤ËºÇ¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¡¦14¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î5Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï21Ç¯10·î3Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂÇ¼Ô1¿Í¤º¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤ËºÇ¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¡¦14¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î5Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï21Ç¯10·î3Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£