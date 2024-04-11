「TOPIX先物」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万3919枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月11日のTOPIX先物期近（2024年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3919枚だった。
◯2024年6月限（特別清算日：6月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23919( 23619)
ソシエテジェネラル証券 14258( 13808)
バークレイズ証券 4576( 4576)
JPモルガン証券 5431( 3781)
モルガンMUFG証券 9178( 3552)
ゴールドマン証券 4243( 3013)
サスケハナ・ホンコン 1780( 1780)
ビーオブエー証券 2169( 1738)
野村証券 2238( 1708)
SBI証券 1079( 987)
BNPパリバ証券 1168( 966)
シティグループ証券 2229( 521)
みずほ証券 589( 516)
UBS証券 541( 491)
広田証券 375( 375)
日産証券 356( 356)
auカブコム証券 235( 233)
ドイツ証券 215( 215)
大和証券 193( 193)
SMBC日興証券 1180( 164)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース