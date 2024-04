ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ナショナル ジオグラフィックとともに4月のアースマンスに合わせて、新たなキャンペーン「ourHOME」を開始。

「ourHOME」にあわせて、私たちの地球を称える特別映像が公開されました。

さらにキャンペーンの一環として「ディズニープラス」とナショナル ジオグラフィックでは、美しい地球の未来を保護し、再生し、祝福するために、世界最高峰の技術でこれまでにない地球の今を感じられる珠玉のコンテンツを届けます☆

ウォルト・ディズニー・ジャパン×ナショナルジオグラフィック「アースマンス」ourHOME

ディズニーは1世紀以上にわたり、誰もが共有する世界の素晴らしさを称える物語を創造してきました。

そしてナショナル ジオグラフィックは、136年以上にわたり、私たちの世界とのより深いつながりを鼓舞する代名詞となっていま

す。

2024年、この2つのブランドが1つになり、4月のアースマンスに合わせて、物語、ストーリーテラー、そしてキャストにスポットライトを当て、私たちの棲み処である地球を保護、再生、そして祝福する新たなキャンペーン「ourHOME」を開始しました。

今回、新キャンペーン「ourHOME」にあわせて,地球を称える特別映像を公開。

またキャンペーンの一環として、ディズニープラスとナショナル ジオグラフィックでは、美しい地球の未来を保護し、再生し、祝福するために、世界最高峰の技術でこれまでにない地球の今を感じられる珠玉のコンテンツをお届けします☆

ディズニープラス コンテンツ

ディズニープラスでは、アースデイ当日となる2024年4月22日(月)に、ジェームズ・キャメロンがエグゼクティブプロデューサーを務めるナショナル ジオグラフィックのエミー賞受賞作『クジラと海洋生物たちの社会』と『神秘なるゾウの愛と知性の物語』に続く、シリーズの最新作『解明!神秘なるオクトパスの世界』が登場します。

本作のナレーションは、マーベル映画『アントマン』のポール・ラッドさんが担当。

ナショナル ジオグラフィック エクスプローラーであり、海洋生物学者のアレクサンドラ・シュネルさんが驚くべきタコの生態を紐解きます。

さらに、プリヤンカー・チョープラー・ジョナスがナレーションを務めるディズニーネイチャーの新作長編映画『トラの親子と伝説の森』も配信がスタート。

インドの森で子育てに奮闘する若いトラの親子の姿を通して、古来より様々なかたちで人々に親しまれてきたトラの本質に迫ります。

さらにそのほかには、2024年4月22日(月)のアースマンスを祝って、「ourHOME コレクション」としてアメリカの批評家から絶賛されたシリーズ『クイーンズ:荘厳なる野生の王国』、『リアル・バグズ・ライフ:虫たちのぶっ飛び大冒険!』、『ANIMAL JOURNEY〜生命をつなぐ遥かなる旅路』ほか、驚きと感動に満ちたネイチャー・ドキュメンタリーを特集し配信します。

ナショナル ジオグラフィック チャンネル

『氷河崩壊!地球に迫る危機』 ©2008 James Balog/Extreme Ice Survey

ナショナル ジオグラフィック チャンネルでは、2024年は4月21日(日)と4月22日(月)の2日間にわたり『アースデイ WITH ナショナル ジオグラフィック』と題して特別編成をお届け。

『解明!神秘なるオクトパスの世界』をテレビ初放送するほか、氷河や氷床が急速に流れ出している様子を撮影した『氷河崩壊!地球に迫る危機』に始まり、アカデミー賞俳優であり国連平和大使でもあるレオナルド・ディカプリオの2年間にわたる旅を記録した『地球が壊れる前に』ほかが放送されます。

ourHOME 寄付

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、ディズニー・コンサベーション・ファンド(DCF)を通じて、慈善団体に100万ドルを超える寄付をします。

これは、”ourHOME”を保護、再生、祝福するための世界的な取り組みを支援するものです。

これらのプログラムは、1995年にDCFが設立されて以来、累計1億2500万ドルの寄付による影響に加え、世界の半数の国と5つの海すべてにまたがるプログラムを通じて、1,000以上の生物種が支援されています。

地球を保護、再生、そして祝福する新たなキャンペーン。

4月の「アースマンス」にあわせて実施される、ウォルト・ディズニー・ジャパン×ナショナルジオグラフィックのキャンペーン「ourHOME」の紹介でした☆

© 2024 National Geographic Partners, LLC.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美しい地球を感じられる珠玉のコンテンツをお届け!ウォルト・ディズニー・ジャパン×ナショナルジオグラフィック「アースマンス」ourHOME appeared first on Dtimes.