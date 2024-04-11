欧州株 仏ＣＡＣ指数が０．４％高 ソシエテ・ジェネラル株が上昇牽引 欧州株 仏ＣＡＣ指数が０．４％高 ソシエテ・ジェネラル株が上昇牽引

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欧州株 仏ＣＡＣ指数が０．４％高 ソシエテ・ジェネラル株が上昇牽引

東京時間16:32現在

英ＦＴＳＥ100 7964.33（+3.12 +0.04%）

独ＤＡＸ 18088.68（-8.62 -0.05%）

仏ＣＡＣ40 8077.33（+31.95 +0.40%）

スイスＳＭＩ 11522.34（+27.13 +0.24%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間16:32現在

ダウ平均先物JUN 24月限 38749.00（-8.00 -0.02%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5207.50（-0.25 0.00%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18208.50（+11.75 +0.06%）



※仏銀行大手ソシエテ・ジェネラルは、ソシエテ・ジェネラル・エクイップメント・ファイナンス部門が運営する専門的な設備ファイナンス事業をグループＢＰＣＥに11億ユーロ（約1800億円）で売却と報じられた。これを好感して、同行株は３．４％高と買われている。

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