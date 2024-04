◆TWSインタビュー連載

TWSインタビュー連載

【モデルプレス=2024/04/11】SEVENTEEN(セブンティーン)の弟グループ・TWS(トゥアス)のインタビュー連載。ソロインタビュー編の第2弾は、DOHOON(ドフン/19)が登場。

◆DOHOON、YOUNGJAEの可愛らしい一面明かす

◆DOHOON、先輩・SEVENTEENの尊敬する姿勢語る

◆DOHOON、辛い経験を乗り越える方法

◆DOHOONの夢を叶える秘訣

◆DOHOONインタビューこぼれ話

◆SEVENTEEN弟分・TWSプロフィール

― デビューから環境も大きく変わったかと思いますが、心境をお聞かせください。DOHOON:まず、1ヶ月の間に多くのファンの方々に関心を寄せていただいて、愛情を注いでいただいて本当に感激しています。この喜びもやはりファンの人たちと分かち合いたいと思っています。― メンバーで一緒に過ごす中で、知り合った時から1番印象が変わった人を教えてください。DOHOON:YOUNGJAE(ヨンジェ)が第一印象から1番変わっています。今はとても大人っぽくかっこいい感じになっていますが、初めて会った時は本当に純粋な少年という感じで、方言もよく使っていたので可愛かったんです。なので、彼のイメージが1番変わりました。― メンバーの皆さんにとってロールモデルはSEVENTEENさんということですが、DOHOONさんが具体的に目指している姿勢やロールモデルになったきっかけを教えてください。DOHOON:ロールモデルになったのは、コンサートを観覧させていただいて、あんなに大きなコンサート会場であれだけ素晴らしい公演ができるアーティストに僕たちもなりたいと思ったのがきっかけです。チームのことを考え、後輩のことを思いやる姿勢がとても素晴らしいと思ったので、ロールモデルにしたいと思いました。― 先輩からのお言葉で力になった言葉はありますか?DOHOON:SEVENTEEN先輩に僕たちのパフォーマンスをお見せした時、先輩たちが「君たちは上手くいくよ」とおっしゃってくださったのが力になりました。― モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。 そんな読者に向けて、これまでの人生で辛いことを乗り越えたエピソードを教えてください。DOHOON:辛いことがあるたびに、前向きに考えるといいと思います!ポジティブな気持ちを持てば、ストレスになることも、大変なことも少なくなると思います。― 現在も挑戦の毎日の中で辛いこともあると思いますが、DOHOONさんにとって日々の原動力となっているものはありますか?DOHOON:いつも僕を支えてくれるのは音楽です。僕が好きだったり、僕を楽しませてくれるのも音楽なので、音楽が僕の原動力だと思います。― TWSの皆さんはデビューという1つの夢を叶え、さらに今、新たな夢を追いかけている最中だと思いますが、DOHOONさんが今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。DOHOON: 僕は意志と地道な努力が大事だと思います!自分がどれだけやりたいか、どれだけ切望しているかが一番大事だと思います! 意志と地道な努力があれば、皆さんの夢に一歩近づくことができると思います。― ありがとうございました!インタビューや撮影が始まる際には「よろしくお願いします」、通訳の方が訳し終えると「そうです!」ととても流暢な日本語で話しかけてくれたDOHOONさん。記者が「とてもお上手ですね!」と伝えると「勉強しています」と答え、努力家で謙虚な姿が印象的でした。(modelpress編集部)TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりとなる、2024年1月22日にデビューしたボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に例え、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。2003年生まれの最年長・SHINYU(シンユ)、2005年生まれのDOHOON(ドフン)とYOUNGJAE(ヨンジェ)、2006年生まれのHANJIN(ハンジン)とJIHOON(ジフン)、2007年生まれのKYUNGMIN(ギョンミン)と、確かなパフォーマンス力とビジュアル、優れた音楽センスを持つ6人で構成されている。デビュー直後から韓国の音楽チャートを席巻しているほか、日本雑誌の表紙に多数登場し、3月には「マイナビ東京ガールズコレクション」へ初出演、日本でのショーケースを開催するなど、国内外でも活躍が期待されている。【Not Sponsored 記事】