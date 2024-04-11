ËÌÎ¦¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤¡¡¿·³ã¤ÇºùËþ³«¡¡15Æüº¢¤Þ¤Ç¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¡¡½ë¤µ¤ËÃí°Õ
º£Æü11Æü¤Ï¿·³ã¤Çºù¤ÎËþ³«¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ïºù¤¬¸«¤´¤í¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æüº¢¤Þ¤ÇÂçÂÎÀ²¤ì¤Æ¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Íè½µ16Æü¤«¤é18Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12Æü¡Á18Æü¡¡15Æüº¢¤Þ¤Ç¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¡¡´À¤Ð¤àÍÛµ¤
º£Æü11Æü(ÌÚ)¡¢¿·³ã¤Çºù¤ÎËþ³«¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê11ÆüÃÙ¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤Ëþ³«¤Ç¤¹¡£ºòÆü10Æü(¿å)¤ÏÉÙ»³¤ÇËþ³«¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô¤Ï8Æü(·î)¡¢Ê¡°æ¤Ï6Æü(ÅÚ)¤ËËþ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ïºù¤¬¸«¤´¤í¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16Æü(²Ð)º¢¤Þ¤Ç20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë14Æü(Æü)¤ÏÊ¡°æ¤ÈÆØ²ì¤Ç25¡î¤È¡¢º£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìëºù¸«Êª¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉþÁõ»Ø¿ô¤â»²¹Í¤Ë¡¢¾åÃå¤ò¤Ï¤ª¤ë¤Ê¤ÉÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ¿·¤Î³«²Ö¾õ¶·¤ä¸«¤´¤í¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤Îºù³«²Ö¡¦Ëþ³«¾ðÊó 2024¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16Æü(²Ð)¤«¤é17Æü(¿å)¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£16Æü(²Ð)¤ÏÀ¾¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤À¤·¡¢17Æü(¿å)¤«¤é18Æü(ÌÚ)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
19Æü¡Á24Æü¡¡À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¥«¥µ¤Î½ÐÈÖ¤â
19Æü(¶â)¤Ï¡¢¾å±Û¤Ç¤Ï¤¸¤á±«¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Ï²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿·³ã¸©¤«¤éÀÐÀî¸©¤Ï¡¢24Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ±À¤Î¹¤¬¤ëÆü¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡°æ¸©¤âÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢21Æü(Æü)¤È24Æü(¿å)¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢20¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡¡Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¸å¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£