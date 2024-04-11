¡ÚµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Û³ØÀ¸Éþ¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ê¥á¥¤¥¯¡ª¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥àÅ¸¼¨²ñ¡×µþÅÔüâÅç²°S.C.¤Ë¤ÆÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ
Å¸¼¨²ñ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤ÆÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î³ØÀ¸Éþ¤ò1/6¥µ¥¤¥º¤Ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ê¥á¥¤¥¯¡£³Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥àÅ¸¼¨²ñ¡×¤ò¡¢µþÅÔ¹âÅç²°S.C.7³¬³Ø¹»À©ÉþÇä¾ì¤Ë¤Æ4·î24Æü(¿å)¡Á30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Â´¶È¡¦Æþ³Ø¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ´¶È¸å¤ÎÀ©Éþ¤ò¡Ö»×¤¤½Ð¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´ê¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À©Éþ¤ò¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤ë»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í¥Àè¤·¤Æºî¤ë¡ÖÆÃµÞ¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à³ÛÁõ¡×¤Ê¤ÉÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ê¥á¥¤¥¯¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÃå¤ÎÀ©Éþ¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë10¡Á12cm¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢À©Éþ¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£È¾Î©ÂÎÅª¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎË¥À½µ»½Ñ¤â¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ä¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¡£³Û¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤â¾þ¤ê¤¿¤¤¡¢À©Éþ¤ò2ÃåÊÂ¤Ù¤¿¤¤¡¢¼«Í³¤Ê³ÛÁõ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¡¢Í×Ë¾¤ò³ð¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£4¤Ä¤Î³ÛÁõ¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«
À©Éþ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ê¥á¥¤¥¯¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤ÎÈÎÇäÎÁ¶â¤Ï¡¢55,000±ß(ÀÇ¹þ)¡Á¡£¼õÃí¤·¤Æ¤«¤éÌó5¥«·î¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£ÃíÊ¸¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
³ÛÁõ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÆâÏÈ¤¿¤Ã¤¿¤Î15cm¡£¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÀ©Éþ¤Î¤ß¾þ¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡¢
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢À©Éþ¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤â¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë¾þ¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡¢
À©Éþ¤ò2ÃåÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö2ÃåÊÂ¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡¢
ÃË»Ò³ØÀ¸Éþ¤Î³Ø¥é¥ó¡¢¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Î³ÛÁõ¥¿¥¤¥×¡ÖÃË»Ò³ØÀ¸Éþ¤Î³ÛÁõ¥¿¥¤¥×¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤Û¤ÜÁ´°÷¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤¬ÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë¡¢´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÌÜ¸«¤Æ²û¤«¤·¤¤¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ì¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤ËËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¡ÖÀº¹ª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½èÊ¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿À©Éþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏËèÆüÄ¯¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²æ¤¬»Ò¤ÎÀ©Éþ¤ò²Ä°¦¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥àÅ¸¼¨²ñ¡×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£»×¤¤½Ð¥¢¥Õ¥ì¡¼¥àÅ¸¼¨²ñ
²ñ´ü¡§4·î24(¿å)¡Á30Æü(²Ð)10:00¡Á18:00(ºÇ½ªÆü4·î30Æü(²Ð)¤Ï17:00¤Þ¤Ç)
¾ì½ê¡§µþÅÔ¹âÅç²°S.C. 7³¬POPUP¥¹¥Æ¡¼¥¸71/µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡§https://omoide-afuremu.com
(¹¾ºêµ®»Ò)