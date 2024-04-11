三井不が前期配当を増額修正、上限４０００万株の自社株買い実施へ 新還元方針適用 三井不が前期配当を増額修正、上限４０００万株の自社株買い実施へ 新還元方針適用

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三井不動産<8801.T>は１０日の取引終了後、前期の期末配当について、従来の予想から１０円増額の４７円となる見通しを発表した。年間配当予想は８２円（前の期比２０円増配）となる。取得総数４０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．４３％）、取得総額４００億円を上限とする自社株買いの実施も発表した。取得期間は４月１２日から２５年３月３１日まで。



加えて、新長期経営方針を公表した。２７年３月期の定量目標としてＥＰＳ（１株利益）成長率を年間でプラス８％以上とし、純利益を２７００億円以上（２４年３月期見通しは２２００億円）に伸ばす方針。また２５年３月期からの３カ年の総還元性向を毎期５０％以上、配当性向を同３５％程度とする計画も示した。２４年３月期にもこの株主還元方針を適用する。



出所：MINKABU PRESS

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