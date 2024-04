東京ディズニーランドで開催中のイベント「ディズニーパルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」より、新たなエンターテイメントプログラム「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の音楽を収録したデジタルアルバムが、2024年4月12日(金)より各デジタル音楽配信サービスにて配信スタート!

本デジタルアルバムには、「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の音楽のフルバージョンと、その中の1曲「ウィー・ラブ・ドナルド!」のシングルバージョンを初収録したデジタルアルバムです☆

東京ディズニーランド アルバム「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」

デジタル配信日:2024年4月12日(金)

仕様:デジタルアルバム(2曲入り)

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

収録楽曲:

クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より)

「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」は、東京ディズニーランドで新たにスタートした“仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる”スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第2弾イベント。

その中で公演される「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」は、ドナルドダックの理想の街“ダックシティ”のスーパースター「ドナルドダック」を称えようとディズニーの仲間たちが登場し、みんなで盛り上がる、新エンターテイメントプログラムです。

本デジタルアルバムには、「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の音楽のフルバージョンと、その中の1曲「ウィー・ラブ・ドナルド!」のシングルバージョンをともに初収録。

Track 01の「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」は、このエンターテイメントプログラムのために書き下ろされた4つの新曲「ザ・ワン、ザ・オンリー・ドナルドダック!」「ウィー・ラブ・ドナルド!」「ドナルドダック・オン・パレード」「ドナルドダック!」で構成された、スペシャルなトラックです。

またTrack 02「ウィー・ラブ・ドナルド!」は、その中でもパレード内でたっぷりと聴くことができる、「ドナルドダック」をみんなで称える歌詞と明るいメロディが印象的な1曲。

「ドナルドダック」を盛大に称える明るくユニークな音楽にのって、「ドナルドダック」と仲間たちと一緒にハチャメチャに盛り上がることができます☆

「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」のフルバージョンと「ウィー・ラブ・ドナルド!」のシングルバージョンを初収録。

デジタルアルバム「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」は、2024年4月12日(金)より各デジタル音楽配信サービスにて配信開始です☆

