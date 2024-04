東京ディズニーシーに、「ダッフィー&フレンズ」リーナ・ベルデザインの「PAUL & JOE」プロデュースグッズが5月23日(木)より登場!

花の図鑑で調べものをしているリーナ・ベルの姿が描かれたやさしい色合いを基調としたグッズ。

お出かけやちょっとしたお買い物にもぴったりな様々なサイズのバッグや、パステルカラーを基調とした普段使いしやすいポーチやパスケースなどがラインナップされています。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」PAUL&JOEプロデュースグッズ

発売日:2024年5月23日(木)

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

東京ディズニーシーでは2024年5月23日(木)より、ダッフィー&フレンズでは初めてとなる、フランスのファッションブランド「PAUL&JOE」プロデュースのグッズが登場します。

グッズには、謎を解くのが大好きなリーナ・ベルが花の図鑑で調べ物をしている姿が描かれています。

パステルカラーを基調とし、「PAUL&JOE」の象徴であるクリザンテーム(西洋菊の一種)などが描かれた上品なデザインで、日常のさまざまな場面で活躍します。

また、トートバッグやショルダーバッグ、パスケースには、リーナ・ベルの顔とクリザンテームがデザインされたアクリルチャームがついてきます。

トートバッグ〈PAUL&JOE〉縦

価格:8,600円

トートバッグは、ノートパソコンなども入るゆったりしたサイズ。

バッグの内側にもクリザンテームがデザインされています。

トートバッグ〈PAUL&JOE〉横

価格:5,000円

横タイプのミニサイズのトートバッグ。

こちらも内側はクリザンテームの雄柄になっています。

ショッピングバッグ〈PAUL&JOE〉

価格:3,600円

リーナ・ベルデザインのショッピングバッグ。

小さくたたんでコンパクトに持ち歩くことができます。

ショルダーバッグ〈PAUL&JOE〉

価格:8,600円

リーナ・ベルデザインのチョルダーバッグ。

かわいいアクリルチャーム付き。

内側にポケットがあって便利に使えます。

ポーチ〈PAUL&JOE〉

価格:4,400円

パステルカラーが印象的なポーチ。

コスメなどの小物を入れて普段使いするにもぴったりです。

パスケース〈PAUL&JOE〉

価格:3,600円

チャーム付きのパスケース。

ミニタオル〈PAUL&JOE〉

価格:各1,500円

ピンクとパープルのミニタオル。

タオルの縁の部分にさりげなく「PAUL&JOE」のロゴが入っているおしゃれなデザインになっています。

ダッフィー&フレンズでは初めてとなる、フランスのファッションブランド「PAUL&JOE」プロデュースのグッズ!

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」PAUL&JOEプロデュースグッズの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

