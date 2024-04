【B-STYLE 雪不帰 バニーVer.】12月 発売予定予約受付開始:4月11日価格:39,600円

フリーイングは、フィギュア「B-STYLE 雪不帰 バニーVer.」の予約受付を4月11日より開始した。発売は12月を予定し、価格は39,600円。

本商品は、スマートフォン向けRPG「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より半妖の「雪不帰」をオリジナルバニー衣装でフィギュア化したもの。八重樫南氏による描きおろしコスチュームデザインが立体化されている。

へそ下まで大きく開いたブラックのバニースーツに身を包み、うねるように特徴的な髪の毛はサイドテール一つにまとめたスタイルで登場。両脚にはB-styleの特徴のでもあるニーソックスタイプの網タイツ(粗目)を着用している。

仕様:塗装済み完成品

スケール:1/4

サイズ:全高約405mm

素材:プラスチック

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.