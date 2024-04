TREASURE、日本で初開催「ASEA 2024」で3冠達成！圧巻のライブパフォーマンスで会場を魅了

TREASUREが第1回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2024」)で3冠を達成した。2020年8⽉にサバイバルオーディション番組「YG宝⽯箱」でデビューし、デビュー曲「BOY」のリリース以降、「Asian Artist Award」「MAMA」「ゴールデンディスクアワード」「ソウル歌謡大賞」などの主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループTREASURE。彼らは、4月10日(水)にKアリーナ横浜で開催された授賞式、「ASEA 2024」に出演し、「ASEA PLATINUM OF WORLD WIDE」「ASEA THE BEST HIP HOP」「ASEA THE BEST TOURING ARTIST」の3冠を達成した。

受賞を受けメンバーは「この賞をいただけたのはTREASURE MAKER(TREASUREのファンの総称)のみなさんのおかげです。感謝しています。いつもたくさんの応援をありがとうございます。これからもさらに良い姿をお見せできるように頑張ります」と喜びと感謝のコメントを伝えた。その後のライブでは、「BONA BONA」「I WANT YOU LOVE」の2曲を披露した。彼らがステージに現れると会場は一気に熱気に包まれ、“ライブ型アーティスト”として圧巻のライブパフォーマンスで観客を魅了し、存在感と実力の高さを証明した。2023年7月に韓国でリリースされ、自身初のミリオンセラーを記録した2ndフルアルバム「REBOOT」を引っ提げた自身2度目となる日本ツアー「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」は、今年1月6日(土)よりメンバーのハルトの出身地でもある福岡PayPayドームを皮切りに、埼玉、愛知、大阪、福井、広島、神奈川など全7都市8会場16公演をまわり、総動員数30万人を記録し1stツアーを上回る数値を叩き出した。5月からは自身2度目となるアジアツアー「2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT]」の開催も決定している。さらに今年7月から開催される自身2度目の全国ファンミーティング「2024 TREASURE FAN MEETING」では、神奈川、広島、兵庫、愛知、福岡の全5都市20公演という韓国ボーイズグループとしては、異例の規模で全国各地を巡る。昨年開催されたファンミーティングは、トークセッションやゲームなどメンバーの素顔が垣間みれるコーナーや、圧倒的なパフォーマンスで構成され、ライブとは違ったステージに毎公演盛り上がりを見せた。今年のファンミーティングではどのようなステージを披露するのか、注目が集まる。