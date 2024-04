バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」より、2024年4月19日(金)頃から期間限定で「ピスタチオショコラ」が登場!

生地にもショコラにもピスタチオを使った、ピスタチオづくしのスイーツです☆

シュガーバターの木「ピスタチオショコラ」

価格:7個入 648円(税込)、10個入 864円(税込)

販売期間:2024年4月19日(金)頃〜9月末頃まで(なくなり次第終了)

販売店舗:シュガーバターの木各店、パクとモグ 小田急町田店、公式オンラインショップ「パクとモグ」

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」より、期間限定で「ピスタチオショコラ」が登場!

2023年発売時には「香りが良すぎる!」「美味しすぎて見かけたら買ってしまう」「ピスタチオファンにはたまらない」と大好評だったピスタチオショコラが待望の復活。

「シュガーバターサンドの木 ピスタチオショコラ」は、生地にもショコラにもピスタチオをミックスした、ピスタチオの香りあふれるショコラサンドです。

バターをたっぷり使って焼き上げた“ピスタチオ香るシリアル生地”には、芳醇なコクをとじこめた“ピスタチオショコラ”がサンドされています。

シュガーバターとピスタチオが出会ってうまれた、味わいふくよかなマリアージュをお口いっぱいに楽しめます☆

ピスタチオをふんだんに使った、芳醇なコクと香りを楽しめるショコラサンド。

シュガーバターの木「ピスタチオショコラ」は、2024年4月19日(金)頃から期間限定で発売です☆

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

※公式オンラインショップ「パクとモグ」は2024年4⽉8⽇(月)10:00より受注受付開始

※パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店、パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店は、2024年4⽉17⽇(水)10:00より受注受付開始です

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 芳醇な香りあふれるピスタチオをふんだんに使ったショコラサンド!シュガーバターの木「ピスタチオショコラ」 appeared first on Dtimes.