ドルチェ&ガッバーナがミラノにあるパラッツォ・レアーレで初のエキシビションを開催

ドルチェ&ガッバーナはデザイナーのドメニコ・ ドルチェとステファノ・ ガッバーナのクリエーションに捧げられる、初のエキシビション、「From the Heart to the Hands: Dolce&Gabbana(フロム ザ ハート トゥ ザ ハンズ:ドルチェ&ガッバーナ)」 展を、2024年4月7日から7月31日 までミラノにあるパラッツォ・レアーレで開催しています。

©DOLCE&GABBANA©DOLCE&GABBANAフロランス・ミュラーがキュレーションを務めるこの「From the Heart to the Hands: Dolce&Gabbana」 展は、創業以来ドルチェ&ガッバーナの精神を支え、インスピレーション源そしてミューズでもあるイタリア文化への愛 の宣言であり、創業者たちの類まれなる創造プロセス、アイデアがハートで生まれ、ハンド(手作業) によって形づくられるまでの旅路を辿るものです。©DOLCE&GABBANA©DOLCE&GABBANAまたオープン前日の4月6日には、パラッツォ・レアーレにて、 オープニングパーティが開催され、日本のボーイズグループ Kis-My-Ft2のメンバーである玉森裕太や、グローバルアンバサダーであるNCTのドヨン、韓国俳優のムン・ ガヨン、など多くのセレブリティが駆け付け、 会場を華やかに彩りました。Photos by : @gregbackstageFROM THE HEART TO THE HANDS: DOLCE&GABBANAフロム ザ ハート トゥ ザ ハンズ:ドルチェ&ガッバーナ 展企画: パラッツォ・レアーレ、ミラノ市文化局、IMG後援: ミラノ市文化局キュレーション: フロランス・ミュラー会場: Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milan会期: 2024年4月7日(日)- 7月31日(水)詳細およびチケットのお申し込み:https://www.palazzorealemilano.it/https://milano.dolcegabbanaexhibition.com/#DolceGabbana #ドルチェガッバーナお問い合わせ:ドルチェ&ガッバーナ ジャパン電話 : 03-6833-6099www.dolcegabbana.com