『RISE177』が4月21日(日)に後楽園ホール(東京都)で行われる。

今大会のメインはRISEウェルター級王者 中野椋太の初防衛戦で、稲井良弥の挑戦を受ける。

両者は2022年5月29日、後楽園ホールで行われた『RISE158』の第3代王座決定戦で拳を合わせており、この時には中野が2R 1分39秒にレフリーストップによりKO勝ちしている。

中野は立ち上がりこそ稲井の突進を許したが、1R終了間際に左フックでダウンさせると、2Rに勝負をかけた。左右の連打で、このラウンド1度目のダウンを奪うと、その後は重いローキックで相手の足の動きを止め、最後は連打からの右ストレートでマットに沈めた。

戴冠のリングでマイクを持った中野は「とりあえずチャンピオンになることは通過点」と胸を張ると、「唯一無二のチャンピオンになるんで、これから注目して」とファンにアピールした。

その後の試合では、外国勢を相手に1勝2敗と試練の時期が続いたが、今回の初防衛戦では最後までベルトを争った稲井と、再び相まみえる。リベンジに燃える相手を、王者らしく返り討ちにできるか? 注目だ。

17歳のJKファイター辻井和花

今大会では他にも好カードがそろっており、中でも17歳のJKファイター辻井和花が注目されている。対戦相手は4歳年上の坂田実優で、初KO勝ちの期待がかかる。

辻井は2022年10月30日の『RISE162』でデビュー、小林穂夏に0-2の判定で惜敗したが、その後は3連勝と勢いに乗っている。2023年10月には松本徐倫を破って、KROSS×OVER GIRLS-KICK アトム級王座に就いた。わずか4戦目での戴冠とあって、注目度は増すばかりだ。

対する坂田は2022~23年に3連敗を喫していたが、2023年8月には小林穂夏と引き分けている。上り調子の辻井にとっても、侮れない相手と言えるだろう。

辻井は「自分が負けてる小林選手とドローなので、ここを勝って自分が成長したところを見せます」とやる気満々。近い将来にRISE QUEENアトム級王者である、21歳の宮粼小雪との対戦も見据えている。

今大会の全カードは次の通り。

■RISEウェルター級(-67.5kg)タイトルマッチ 3分5R無制限延長R

中野椋太(王者/誠至会)※初防衛戦

vs

稲井良弥(挑戦者/TARGET/同級2位、第4代DEEP☆KICK-70kg王者)

中野椋太 vs 稲井良弥

■スーパーフェザー級(-60kg)3分3R延長1R

勝次(TEAM TEPPEN/WKBA世界スーパーライト級王者、第7代新日本キックボクシング協会ライト級王者)

vs

岩郷泰成(EX ARES/同級7位)

勝次 vs 岩郷泰成

■スーパーフェザー級(-60kg)3分3R

郄橋 亮(日本/TRIANGLE/第8代NKBバンタム級王者、第16代NKBフェザー級王者)

vs

パヌワット・TGT(タイ/TARGET/PPTV 60kg王者)

郄橋亮 vs パヌワット・TGT

■ライト級(-63kg)3分3R延長1R

北井智大(チームドラゴン/同級3位)

vs

奥山雅仁(OISHI GYM/CKC2023 -63kgトーナメント優勝、S-BATTLEライト級王者)

■バンタム級(-55kg)3分3R延長1R

良星(KSR GYM/同級5位)

vs

京谷祐希(TEAM TEPPEN/同級6位)

■バンタム級(-55kg)3分3R延長1R

彪司(TEAM TEPPEN/同級11位)

vs

夏目竜雅(TRY HARD GYM)

■フェザー級(-57.5kg)3分3R延長1R

宮崎就斗(TARGET/同級8位、第2代DEEP☆KICK -57.5kg王者)

vs

山元剣心(PHOENIX/同級12位)

■ライト級(-63㎏)3分3R延長1R

田中陸登(拳狼会/ACCEL日本ライト級チャンピオン)

vs

塩川琉斗(TOP STAR GYM/Stand Up King of Rookie 2022 -60kg優勝)

■ミニフライ級(-49kg)3分3R延長1R

宮粼若菜(TRY HARD GYM/同級3位)

vs

宮本芽依(KRAZY BEE)

■アトム級(-46kg)3分3R

辻井和花(BRING IT ONパラエストラAKK/KROSS×OVER GIRLS-KICK アトム級王者)

vs

坂田実優(FASCINATE FIGHT TEAM)

辻井和花 vs 坂田実優

■スーパーライト級(-65kg)3分3R

将太(KSS健生館/2022年RISE Nova 全日本大会 -70kg級トーナメント優勝)

vs

HENMI 9(東北AVANTI/第40回K-1アマチュア K-1チャレンジ Aクラス -70㎏トーナメント優勝)