PENTAGON キノ、1st EPで5月2日にカムバック！タイムテーブルを公開

PENTAGONのキノが、5月2日にカムバックする。所属事務所のNAKEDは10日、公式SNSを通じてプロモーションタイムテーブルを公開した。公開されたタイムテーブルには、カムバック日とアルバム名「If this is love, I want a refund」が書かれている。同作は、キノがデビュー後初めて発売するEPであり、より意味深い。タイムテーブルによると、キノは本日(11日)のカバーアート公開を皮切りに、トラックリスト、コンセプトフォト、トラックプレビューなどを順次公開していく。特に、「Now we're going solo!」「Be My Valentine」など、ベールに包まれた謎のコンテンツが予告され、好奇心を刺激する。

キノの1st EP「If this is love, I want a refund」を直訳すると、「これが愛だとしたら、僕は返品する!」という意味だ。プロモーションタイムテーブルは、アルバム名から着想を得て、領収書をコンセプトにデザインされており、今後公開される予告コンテンツにも期待が高まる。キノは昨年12月に、個人事務所NAKEDを設立し、活発な音楽活動を展開している。デジタルシングル「Fashion Style」と「Freaky Love」などを発売し、ソロアーティストとしての存在感をアピールしている中、ニューアルバムを通じてさらに成長した音楽的能力を証明する予定だ。キノの1st EP「If this is love, I want a refund」は、来月2日の午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。