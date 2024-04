SHINee テミンからStray Kids、RIIZEまで！「ショー 音楽中心 in JAPAN」出演者ラインナップが公開

「ショー 音楽中心 in JAPAN」のラインナップが公開された。上半期特集として6月29日と30日に日本のベルーナドームで開催されるMBC「ショー 音楽中心 in JAPAN」では、K-POPのトップアーティストたちが素晴らしいステージを予告し、期待を高めている。公演には&TEAM、ATEEZ、ENHYPEN、FANTASY BOYS、(G)I-DLE、ILLIT、NCT WISH、NiziU、NMIXX、n.SSign、P1Harmony、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、SHINeeのテミンらの出演が確定した。グローバルK-POPブームをリードする韓国トップのグループが総出演する「ショー 音楽中心 in JAPAN」に、全世界のファンの関心が集まっている。制作陣は「豪華アーティストたちの特別なステージが繰り広げられる予定だ。楽しみにしてほしい」と伝えた。