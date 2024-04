“MYSTIC STORY初のプロデュースチーム”ANODE、4月17日に電撃デビュー！公式SNSを開設

MYSTIC STORYの新人プロデュースチームが、4月に電撃デビューする。MYSTIC STORYは本日(11日)、公式SNSを通じて新人プロデュースチームのデビューを知らせる映像を公開した。ロゴモーションを通じて新規プロジェクト「ANODE」のローンチと、公式オフィシャルSNSのオープンを知らせた。MYSTIC STORYの新人プロデュースチームANODEは、環境によって“マイナス極”または“プラス極”として解釈できる物理学用語から作られた名前で、「正反対のタイプの二人が、チーム内でそれぞれマイナス極とプラス極の役割を果たして音楽的シナジー(相乗効果)を発揮する」という意味が込められている。これとともに「二人が作り出したこのような音楽的電流は人々に向かって流れ、感動を与えるはずだ」という抱負を伝えた。

We're ANODE, free from NODES



ANODE's Official Accounts OPEN

YouTube - https://t.co/zMrW00cgu3

Instagram - https://t.co/XSL8CWwC86

TikTok - https://t.co/BQDjjulrL2#ANODE #Anlee #Blanc #MYSTICSTORY pic.twitter.com/oWSipnGGcA