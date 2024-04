セガグループのセガ フェイブがサービス提供している「セガUFOキャッチャーオンライン」

そんな「セガUFOキャッチャーオンライン」の2周年を記念したイベントを2024年4月11日(木)より開催!

2周年を記念した限定景品が登場するほか、ログインボーナスの増量、デイリーチャレンジ台の追加など、コンテンツ盛りだくさんのイベントです☆

「セガUFOキャッチャーオンライン」2周年記念イベント

期間:2024年4月11日(木)〜4月17日(水)

2024年4月11日(木)で2周年を迎えた「セガUFOキャッチャーオンライン」の記念イベントを開催。

2周年限定景品が登場するほか、ログインボーナス増量、さらにデイリーチャレンジ台が追加されます☆

2周年限定景品

記念プライズとして「2周年記念缶バッジ」と「2周年記念デザインオリジナル珍味」の2種類が数量限定で登場!

缶バッジは、2周年を記念したロゴデザインや「ないんちゃん増殖」など、6種類のデザインが展開されます。

オリジナル珍味は、こだわりの食材と製法で作られた「いか墨あたりめ」です☆

※両景品ともに数に限りがあります。

ログインボーナス増量

イベント期間中、ログインボーナスが通常よりもパワーアップ!

さらに、期間中7日間連続でログインするとプレイチケットがもらえます☆

※プレイチケットを利用できるブースは対象のブースのみとなります。

新デイリーチャレンジ台

1日1回無料でプレイできるバラエティ豊かなデイリーチャレンジ台に、2周年を記念して新しい遊び方を楽しめる運営台が2種類追加されます!

一つ目は、UFOキャッチャートリプルツインを使った「ハラハラ棒」

棒が壁に当たらないように、レバーを上手く操作してゴールを目指すゲームです。

二つ目は、「スコアチャレンジ」

すくったボールの色と個数に応じてスコアを獲得するゲームです☆

このほかにも、オリジナル限定グッズが当たるキャンペーンや屋台ブース、YouTube生放送など、盛りだくさんの2周年企画が展開されます!

限定景品や新デイリーチャレンジ台が登場するなど、企画が盛りだくさんのイベント。

「セガUFOキャッチャーオンライン」2周年記念イベントは、2024年4月11日(木)より開催です☆

