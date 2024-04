バンダイが販売する「たまごっち」より、サンリオキャラクターズたちとのコラボレーション機種が登場!

「Tamagotchi Uni(たまごっちユニ)」と「Tamagotchi nano(たまごっちナノ)」の2つのシリーズから販売されます☆

たまごっち「サンリオキャラクターズ」コラボモデル

販売場所:全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、オンラインショップなど

発売元:株式会社バンダイ

バンダイが販売する「たまごっち」より、サンリオキャラクターズとのコラボレーションモデルが登場!

『Tamagotchi Uni』と『Tamagotchi nano』の2つのシリーズから販売されます。

サンリオキャラクターに変身したたまごっちをお世話したり、「ハローキティ」と一緒にたまごっちをお世話することができます。

また、コラボレーションを記念して、2024年8月2日(金)と8月3日(土)の2日間、サンリオピューロランドで発売記念イベントが開催されます☆

Tamagotchi Uni Sanrio characters

価格:9,350円(税込)

内容:Tamagotchi Uni×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1

サイズ:W120×H110×D70mm(パッケージ)

サンリオキャラクターズデザインの「Tamagotchi Uni Sanrio characters」本体と「Tamaverse Ticket Sanrio characters」がセットになった商品。

付属の「Tamaverse Ticket Sanrio characters」を「Tamagotchi Uni」にダウンロードすると、「たまごっち」たちのメタバース空間「Tamaverse」に「サンリオピューロランド」が出現します。

また、サンリオキャラクターズの世界観がたっぷり詰まったアイテムを手に入れることができ、「ハローキティ」のかっこうをした「まめっち」や、「ポムポムプリン」に変身した「くちぱっち」など、サンリオキャラクターズのようになったユニークな「たまごっち」を育てることができるようになります☆

「Tamaverse Ticket Sanrio characters」単品購入

価格:1,210円(税込)

発売日:2024年7月13日(土)

内容:Tamaverse Ticket×1

販売店舗:たまごっち公式オンラインショップ「Tamaverse Ticket Shop」・全国の玩具店・百貨店・家電量販店の玩具売場・オンラインショップなど

「Tamagotchi Uni」を持っている方は、「Tamaverse Ticket Sanrio characters」をオンラインまたは店頭で購入すると、データをダウンロードすることができます!

オンライン購入後は、メールに記載された16桁のダウンロードコードを「Tamagotchi Uni」に入力することで、ダウンロードが可能となります。

※Wi-Fiを使ったサービスは予告なく提供を終了する場合があります

※Wi-Fiに接続しているときのみ動作する機能があります

※通信料などは自己負担となります

※ダウンロードコードを使ってデータをダウンロードすると、そのダウンロードコードはデータをダウンロードしたTamagotchi Uniに紐づけされます

※ダウンロードコードは予備用を含め合計3台まで使うことができます

※ダウンロードにはWi-Fi環境が必要です

※ダウンロードコードを紛失・破損した場合の再発行はありません

Hello Kitty Tamagotchi

価格:各2,860円(税込)

発売日:2024年8月3日(土)

種類:全2種

サイズ:W70×H130×D30mm(パッケージ)

対象年齢:6才以上

「Tamagotchi nano」から、2024年で50周年を迎えた「ハローキティ」と一緒に「たまごっち」をお世話できる『Hello Kitty Tamagotchi』が登場!

「ハローキティ」がパイやミルクを持ってきてくれたり、お掃除をしてくれたり、お世話の方法によって、成長する「たまごっち」が変化します。

「ハローキティ」のリボンが詰まったかわいいデザインの「Hello Kitty Tamagotchi Red」と、ハローキティ50周年を記念した特別デザイン「Hello Kitty Tamagotchi Sky Blue」の2種が販売されます☆

※本商品の液晶は白黒仕様となります

※遊びの内容はどのカラーも共通です

コラボレーション記念サンリオピューロランドイベント

開催期間:2024年8月2日(金)〜8月3日(土)

開催場所:サンリオピューロランド (東京都多摩市落合1-31)

「たまごっち」とサンリオキャラクターズのコラボレーションを記念して、サンリオピューロランドでイベントを開催!

『Tamagotchi Uni』と『Tamagotchi nano』の体験会のほか、「まめっち」や「くちぱっち」がパレードの応援に駆け付けます。

また、エントランスショップでは『Hello Kitty Tamagotchi』の先行販売が実施されます☆

2024年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

投票期間:2024年4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時

結果発表:2024年6月16日(日)

2024年4月11日(木)から開催される、年に一度のサンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」

そのパートナー部門に「たまごっち×サンリオキャラクターズ」がエントリーします。

投票は2024年5月26日(日)17時まで、結果発表は6月16日(日)です☆

サンリオキャラクターズの世界観がたっぷり詰まった『Tamagotchi Uni』と、「ハローキティ」と一緒に「たまごっち」をお世話できる『Tamagotchi nano』の2つの機種が登場。

たまごっち「サンリオキャラクターズ」コラボモデルは、2024年7月13日(土)より順次発売です☆

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650019

©BANDAI

