◆第８４回皐月賞・Ｇ１（４月２４日、中山競馬場・芝２０００メートル）

第８４回皐月賞の枠順が１１日、決定した。昨年のホープフルＳを制し、牝馬７６年ぶりＶの偉業に挑むレガレイラ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は５枠１０番からに決まった。昨年の朝日杯ＦＳを制したジャンタルマンタル（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は４枠８番、ホープフルＳはレガレイラの２着に敗れ、前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着から巻き返しを図るシンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は７枠１４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）サンライズジパング 牡３ 菅原 明良 ５７

（２）メイショウタバル 牡３ 浜中 俊 ５７

（３）エコロヴァルツ 牡３ 武 豊 ５７

（４）シリウスコルト 牡３ 三浦 皇成 ５７

（５）ミスタージーティー 牡３ 藤岡 佑介 ５７

（６）アレグロブリランテ 牡３ 横山 和生 ５７

（７）ルカランフィースト 牡３ 松山 弘平 ５７

（８）ジャンタルマンタル 牡３ 川田 将雅 ５７

（９）アーバンシック 牡３ 横山 武史 ５７

（１０）レガレイラ 牝３ 北村 宏司 ５５

（１１）ホウオウプロサンゲ 牡３ 菱田 裕二 ５７

（１２）コスモキュランダ 牡３ ジョアン・モレイラ ５７

（１３）ジャスティンミラノ 牡３ 戸崎 圭太 ５７

（１４）シンエンペラー 牡３ 坂井 瑠星 ５７

（１５）サンライズアース 牡３ ミルコ・デムーロ ５７

（１６）ダノンデサイル 牡３ 横山 典弘 ５７

（１７）ビザンチンドリーム 牡３ バウルジャン・ムルザバエフ ５７

（１８）ウォーターリヒト 牡３ 幸 英明 ５７