サンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票がスタート!

投票期間は4月11日(木)から5月26日(日)まで。

39回目となる2024年のテーマは『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』です。

また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ28組がエントリーする「2024年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時に投票を開始します☆

投票期間:2024年4月11日(木)〜5月26日(日)

※WEB投票は4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時まで

※いちご新聞投票のみ4月10日(水)〜

初回速報(1〜10位):2024年4月16日(火)13時

「Sanrio+」限定発表(1〜20位):2024年4月26日(金)12時ごろ

中間発表(1〜20位):2024年5月9日(木)13時

※投票サイト上で「Sanrio+」IDでログインすると全順位(1〜90位)を見ることができます。

結果発表(1〜90位):2024年6月16日(日)14時(「SANRIO FES 2024」にて発表)

参加キャラクター:90キャラクター

詳細URL:https://www.sanrio.co.jp/news/etc/mx-ranking2024-20240312/

投票サイトURL:https://ranking.sanrio.co.jp/

サンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票が4月11日(木)よりスタート!

サンリオの月刊紙「いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定する人気投票イベントです。

39回目となる2024年は、90キャラクターがエントリー。

テーマは『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』です。

サンリオキャラクター大賞が、キャラクターとファンが大好きの気持ちを伝え合い、“ありがとう(サンキュー)”と思わず「ちゅっ♡」としたくなる、そんな瞬間でありますように、という想いが込められています。

50周年のハローキティや5連覇がかかるシナモロールがエントリー!

2023年は、「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」の3キャラクターが2年連続でTOP3を独占。

2024年50周年を迎えた「ハローキティ」の勢いや、「ぺたぺたみにりあん」や「BUDDYEDDY」、ユーザー参加型プロジェクト「NEXT KAWAII PROJECT」からデビューした「はなまるおばけ」といった初エントリーのキャラクターの順位も見どころです。

「シナモロール」が自身初の5連覇を達成するのか、はたまた番狂わせが起こるのか、「2024年サンリオキャラクター大賞」に注目です☆

注目キャラクターからの意気込みコメント

エントリーした注目キャラクターの意気込みコメントが公開されました!

2023年にTOP3だった「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」や、50周年を迎えた「ハローキティ」、初エントリーとなる「はなまるおばけ」たちのコメントが到着しています☆

シナモロール

去年はたくさんの応援ありがとう!

みんなと今年も楽しくがんばりたいな♪

ポムポムプリン

ぼくが、もっともっとおっきくなれるように応援よろしくね!

クロミ

今年も史上最高のアタイ目指して頑張るよ!

やっぱりアタイがナンバーワン!

ハローキティ

ハローキティ50周年のキャラクター大賞!

キティ頑張るよ!

応援してね!

ぺたぺたみにりあん

初参加でわくわく!

ちきうじんのみんな〜

ぱおたちの応援よろしくね♪

BUDDYEDDY

エディだよ!

ドキドキわくわく!

みんなに応援してほしいな♪

はなまるおばけ

はつさんかで、どきどきなの!

きみがおうえんしてくれたら、うれしいな♪

投票サイトで『サンちゅっ♡ゲーム』が楽しめる

2024年のテーマ『サンちゅっ♡ 〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』にちなみ、投票サイトでは「サンちゅっ♡ゲーム」を楽しめます!

2023年に好評だった「シルエット当てゲーム」が2024年のデザインで再登場しているほか、キャラクターと気持ちを合わせて同じ絵柄のカードを選ぶ「キモチ合わせゲーム」の2種類が登場。

それぞれ、「Sanrio+」IDでログインした状態で各ゲームのクリア条件を達成すると、1回投票ができる「投票チケット」が付与されます☆

期間限定でサンリオキャラクターからリプライが届く!

期間:2024年4月11日(木)15時ごろ〜5月6日(月・休)

期間限定で、X(旧Twitter)上でリプライキャンペーンを実施!

「#キャラ大応援」と「@sanrio_ranking」をつけて、エントリーキャラクターへの応援メッセージなどをX上で投稿すると、エントリー90キャラクターのうちランダムで1キャラクターから「サンちゅっ♡」のリプライが届きます☆

サンちゅっ♡賞

2024年のテーマ「サンちゅっ♡」と、39回目の開催を記念して、結果発表で39位にランクインしたキャラクターを「サンちゅっ♡賞」という特別賞でお祝い!

具体的なお祝い内容は、5月上旬にお知らせ予定です。

初回速報・「Sanrio+」限定発表・中間発表でも39位のキャラクターが発表されるので、動向に注目です☆

2024年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門

投票期間:2024年4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時(WEB投票のみ)

中間発表(1〜3位):2024年5月9日(木)13時

結果発表:2024年6月16日(日)14時(「SANRIO FES 2024」にて発表)

参加キャラクター:28組

「2024年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」には、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ28組がエントリー!

「ぺこちゃん」や「たまごっち」、「チロリアン」などが参加しています☆

投票方法

「2024年サンリオキャラクター大賞」は、WEB投票や店舗投票など、複数の方法で投票することができます。

年齢・性別を問わずだれでも投票できます。

WEB投票

投票期間:2024年4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時まで

対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語

投票サイトから応援したいキャラクターを選び、パソコン・スマホで投票。

各キャラクターへ1日1回投票できます☆

お店で投票

投票期間:2024年4月11日(木)〜5月26日(日)の各店閉店時間まで

サンリオショップで1,100円(税込み)以上お買い物をすると、550円(税込み)ごとに投票用チップが1枚もらえます。(最大20枚まで)

そのチップを、売り場内に設置されている投票BOXの応援したいキャラクターに入れて投票できます☆

※チップ1枚につき3票分としてカウントします

サンリオオンラインショップ本店

投票期間:2024年4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時まで

サンリオオンラインショップ本店でお買い物後、注文完了時に表示されるポップアップ画面の「投票する」ボタンを押し、投票ページにて投票したいキャラクターと票数を選択すると投票できます。

※1,100円(税込み)以上お買い物をすると、550円(税込み)ごとに3票分投票できます。(1会計につき最大60票まで)

※注文をキャンセルまたは返品した場合、投票は無効になります

※注文完了時に表示されるポップアップ画面および投票完了前に投票ページを誤って閉じてしまった場合は、投票できません

いちご新聞

投票期間:2024年4月10日(水)〜5月15日(水)当日消印有効

対象号:5月号(4月10日(水)発売)・6月号(5月10日(金)発売)

5月号と6月号の投票カードを切り取り、ハガキに貼るか封筒に入れていちご新聞編集局宛に郵送。

1枚の投票カードで最大5キャラクターまで投票できます!

※投票カード1枚につき各キャラクター2票分としてカウントします。

※1枚の投票カードに、同じキャラクターを重複して記入した場合、投票は無効になります。

【「Sanrio+」会員限定】スマイル投票

「Sanrio+」会員は、サンリオショップ「チップde投票」とWEB投票に参加できます!

サンリオショップ「チップde投票」は、会員サービス「Sanrio+」上で、スマイルを「投票クーポン」に交換可能。

サンリオショップ店頭で、スマイルと交換した「投票クーポン」を提示すると、100スマイルあたり、投票用チップが2枚もらえます。(1回最大1,000スマイル(投票用チップ20枚)まで)

WEB投票は、投票サイトに「Sanrio+」IDでログインし、スマイルを使って50スマイルごとに1回投票できます。

1日最大500スマイルまで使用可能です☆

※投票サイトに初めて「Sanrio+」IDでログインすると、50スマイルがもらえます。

【「Sanrio+」会員限定】チケット投票(WEB投票)

「Sanrio+」会員は、5つのスタンプを集めるごとに「投票チケットが」5枚もらえるほか、「サンちゅっ♡ゲーム」で条件をクリアすると「投票チケット」を獲得することができます。

投票サイトに「Sanrio+」IDでログインしてから通常投票すると、1日1つスタンプがもらえます。

投票開始日の4月11日から毎日欠かさずスタンプを貯めると、投票最終日の5月26日に、コンプリートボーナスとして「投票チケット」が3枚もらえます☆

【「Sanrio+」会員限定】なかよしキャラさがし(WEB投票)

サンリオとコラボしている企業・団体のWEBサイトや商品等に掲載されている「なかよしキャラ」の名前を探して、「なかよしキャラ名」が記載されたバナーまたは近くにある2次元コードから専用入力ページにアクセスし、「なかよしキャラ名」を入力すると1回投票できます!

※投票サイトにて「Sanrio+」IDでのログインが必要です。

※各「なかよしキャラ名」で投票ができるのは1人1回のみです。

サンリオショップ 投票プレゼントキャンペーン

第1弾:2024年4月11日(木)〜4月26日(金)

第2弾:2024年5月9日(木)〜5月26日(日)

「Sanrio+」にて、300スマイルを「【ノベルティ付き】キャラクター大賞チップde投票クーポン」と交換すると、サンリオショップにて投票用チップ6枚と、オリジナルトレーディングカード1枚をもらえます☆

期間ごとに配付するキャラクターが異なります。

どのキャラクターが出るかは、開けてからのお楽しみです!

※トレーディングカードは数量限定です。店舗ごとの準備数がなくなり次第終了となります

※クーポンとチップ・トレーディングカードの引き換えは、当日中(店舗営業時間内)のみ可能です

※トレーディングカードは外から見えない仕様になっているためデザインは選べません

サンリオオンラインショップ本店「MY SANRIO」 オリジナルグッズ

商品名・価格:

・多機能トートバッグ:4,290円(税込)

・ハート形アクリルキーホルダー:1,980円(税込)

販売期間:2024年4月11日(木)11時〜7月31日(水)23時59分

サンリオオンラインショップ本店で展開中のカスタマイズサービス「MY SANRIO(マイサンリオ)」にて、「2024年サンリオキャラクター大賞デザインシリーズ」が登場。

2024年サンリオキャラクター大賞にエントリーしている90キャラクターから選択してオリジナルグッズを作ることができます☆

キャラクター担当デザイナーサイン会・グリーティングイベント(第2弾)

第2弾開催分の事前抽選申し込み期間:2024年4月11日(木)〜4月18日(木)

事前抽選:「Sanrio+」でスマイルを使用して事前抽選

当日抽選:イベント当日、事前抽選当選者の各回受付終了後に待機列を形成(スマイルを使用して抽選に申し込み)

投票期間中、応援イベントとして、各キャラクターの「担当デザイナーサイン会」と、ライブキャラクターと一緒に写真撮影ができる「キャラクターグリーティング」を実施!

「担当デザイナーサイン会」は「Sanrio+」上でスマイルを使用して事前抽選に申し込み当選した方と当日抽選に当選した方のみ、「キャラクターグリーティング」は、 「Sanrio+」で事前抽選に申し込み当選した方のみ参加できます。

「担当デザイナーサイン会」に参加した方には3枚、「キャラクターグリーティング」に参加した方には2枚、投票用チップが渡されます。

そのチップを売り場内に設置されている投票BOXの応援したいキャラクターに投票してください。

当選した方は、 「担当デザイナーサイン会」 または「キャラクターグリーティング」当日に対象店舗で一定金額以上お買い物をする必要があります。

※「担当デザイナーサイン会」は該当キャラクターの商品を含む4,400円(税込)以上、 「キャラクターグリーティング」は1,100円(税込)以上

※チップ1枚につき3票分としてカウントします

※イベントは中止になる場合もありますのであらかじめご了承ください

サンリオの大人気企画「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票がスタート!

あわせて「2024年サンリオキャラクター大賞」と連動した企画やグッズ販売も実施されます。

「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票期間は4月11日(木)から5月26日(日)までです☆

©’24 SANRIO ©’24 SANRIO/SEGATOYS ©’24 SANRIO/SHOCHIKU ©’24 JMA Co., Ltd BP CHOCOLATE JAPANCD PC MMP,TX S/D·G SP-M S/T·F 著作(株)サンリオ

