韓国の4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)が7月から開催する日本アリーナツアー『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN』全公演のチケットがソールドアウトし、東京ドームでの追加公演開催が決定した。追加となった東京ドーム公演『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in TOKYO DOME -Special Edition-』は、8月17・18日の2日間開催。ファンクラブ先行受付(抽選)がきょう11日午後2時からスタートした。「東京ドーム公演のためのスペシャルなステージを準備する予定」としている。■『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in TOKYO DOME -Special Edition-』8月17日(土):東京・東京ドーム8月18日(日):東京・東京ドーム