「World Spirits Awards 2024」で金賞を受賞した、「日の丸ジン 蔵風土」と「米焼酎木内 吟香 AGED 10 YEARS」25カ国(島)から、77の参加者と蒸留所がエントリーした「ワールド・スピリッツ・アワード2024」。450のスピリッツが審査の対象となった中、「木内酒造」では8商品が受賞した。酒造り200年のノウハウを元に作られたジャパニーズクラフトジン「日の丸ジン 蔵風土」が金賞を受賞した他、「Distilleries of the Year 2024」では一流の蒸溜所として「First Class Distillery」にも選出され、日本の老舗酒造ならではの技術力を高く評価される結果となった。酒造り200年のノウハウを元に作られたジャパニーズクラフトジン「日の丸ジン蔵風土」<「木内酒造」受賞商品>金賞:日の丸ジン 蔵風土金賞:米焼酎木内 吟香 AGED 10 YEARS銀賞:淡雫 vintage 2008銀賞:日の丸ウイスキー さくらカスク 6years銀賞:日の丸ウイスキー Sakura Ra銀賞:日の丸ウイスキー Signature1823銀賞:日の丸ウイスキー The 1st Barrels銀賞:日の丸ウイスキー Sherry Cask 6years※一部の商品は現在販売を行っていない