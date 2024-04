MUCCが6月9日(MUCCの日)の渋谷Spotify O-EASTを皮切りに、全国ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>を開催する。同ツアーのサポートバンド全10組が発表となった。同ツアーは6月4日に徳間ジャパンよりリリースされるメジャー移籍シングル「愛の唄」のリリースツアーであり、全国11ヵ所全18公演の規模で行われるものだ。そのサポートバンドには、かねてより親交の深いNoGoD、vistlip、ΛrlequiΩをはじめ、事務所の後輩にして2023年11月にもツーマンライヴを行ったDEZERT、逹瑯(Vo)が来夢(Vo)のYouTube企画『一撃』に出演したことでも交友が知られるキズとの初共演が実現。さらには、YUKKE(B)の知り合い(?)輸血子やMr.JACKと交流のある若手バンドより甘い暴力、JILUKA、MAMA.ほか、活動歴1年の新人バンドであるCHAQLA.、'90sヴィジュアル系リバイバルバンドの色々な十字架との化学反応にも期待が高まる。

■全国ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>

6月09日(日) Spotify O-EAST

open17:00 / start18:00

※朱ゥノ吐+会員限定ワンマン公演

6月10日(月) Spotify O-EAST

open12:00 / start13:00

※ワンマン昼公演

6月15日(土) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

※サポートバンド:キズ

6月16日(日) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

※サポートバンド:NoGoD

6月22日(土) 山形ミュージック昭和session

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:甘い暴力

6月23日(日) 仙台Rensa

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:甘い暴力

6月29日(土) 名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:vistlip

6月30日(日) 名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:vistlip

7月03日(水) 渋谷WWW X

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:CHAQLA.

7月06日(土) 福岡BEAT STATION

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:MAMA.

7月07日(日) 福岡BEAT STATION

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:MAMA.

7月11日(木) 柏PALOOZA

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:JILUKA

7月20日(土) LiveHouse浜松窓枠

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:ΛrlequiΩ

7月21日(日) LiveHouse浜松窓枠

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:ΛrlequiΩ

7月26日(金) 東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:色々な十字架

7月27日(土) 東京キネマ倶楽部

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:色々な十字架

8月03日(土) 水戸VOICE

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:DEZERT

8月04日(日) 水戸VOICE

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:DEZERT

・1Fスタンディング/2F指定席:Spotify O-EAST、名古屋ボトムライン、東京キネマ倶楽部

・スタンディング:上記以外の会場

▼チケット

前売 7,800円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※山形ミュージック昭和session公演はドリンク代なし

一般発売:5月4日(土)〜

※6月9日(日)Spotify O-EAST公演以外

【朱ゥノ吐+会員・虚無僧DU MODE会員先行】

受付期間:4月11日(木)13:00〜4月17日(水)21:00

https://fanicon.net/fancommunities/4122

■47thシングル「愛の唄」

2024年6月4日(火)リリース

【初回盤(CD+DVD)】TKCA-75215 ¥2,800(税込)

▼CD ※全4曲収録

1. 愛の唄

2. Violet

3. 愛の唄 (Original Karaoke)

4. Violet (Original Karaoke)

▼DVD

1.「愛の唄」Music Video

2.「Violet」Music Video

3. Documentary of 愛の唄

【通常盤(CD)】TKCA-75216 ¥1,350(税込)

▼CD ※全4曲収録

1. 愛の唄

2. Violet

3. 愛の唄 (Original Karaoke)

4. Violet (Original Karaoke)

【CROWN TOKUMA SHOP限定盤】TKZA-10035 ¥8,800(税込)

・特別ヴァージョン8cm CD

・ボイスアラーム時計

※3タイプ:CD共通/時計メンバー別

▼8cmCD

1. 愛の唄

2. 愛の唄 (Original MiyaOKE)

3. 愛の唄 (Original YukkeOKE)

▼MUCC Original Voice Alarm Clock

※逹瑯モデル/ミヤモデル/YUKKEモデル

※“メンバーボイス” “メンバーによる時計盤面デザイン” “カラー”が異なるメンバー別モデル

※時計の型は同じです



■シングル「愛の唄」リリースイベント

5月18日(土) 仙台地区

5月25日(土) 名古屋地区

5月26日(日) 大阪地区

6月04日(火) 東京地区(DAY1)

6月05日(水) 東京地区(DAY2)

6月06日(木) 東京地区(DAY3)

6月07日(金) 東京地区(DAY4)

6月14日(金) 大阪地区

6月21日(金) 仙台地区

6月28日(金) 名古屋地区

7月05日(金) 福岡地区

※詳細後日発表

■映像作品『MUCC ライヴ クロニクル5 25TH ANNIVERSARY 通常盤』

2024年4月24日(水)発売

【通常盤(Blu-ray)】各5,000円(税込)

※『MUCC ライヴクロニクル5 25TH ANNIVERSARY 上巻』『MUCC ライヴクロニクル5 25TH ANNIVERSARY 下巻』より「Timeless」各公演を単体で収録

・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜是空・朽木の灯〜 (2022.12.14 KT Zepp Yokohama)

・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜鵬翼・極彩〜 (2023.05.06 日比谷野外大音楽堂)

・MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」〜志恩・球体〜 (2023.08.21 水戸市民会館)

・MUCC 25th Anniversary TOUR 「Timeless」〜カルマ・シャングリラ〜 (2023.11.11 なんばHatch)

■MUCC メンバーソロFC旅行企画

【逹瑯 <台湾で遊びたいワン!>】

日程:2024年8月30日(金)〜9月1日(日)

場所:台湾(台北)

内容:観光バスツアー・アコースティックLIVE

料金:249,480円(別途燃油・諸税など)

応募期間:4月18日(木)〜5月9日(木)

※後日応募ページ公開

【YUKKE <タイトル未定>】

日程:2024年11月9日(土)〜11月10日(日)

場所:埼玉県某所

内容:キャンプ企画

詳細:後日発表

【ミヤ <タイトル未定>】

日程:2024年12月7日(土)〜12月8日(日)

場所:???

内容:???

詳細:後日発表



ツアー初日の渋谷Spotify O-EASTライヴは、2023年末の水戸LIGHT HOUSE公演<MUCC THE END OF 25th COUNT DOWN FAMILY PARTY -逝く年 狂年 Lightの宴->以来、約半年ぶり。同公演はファンクラブ会員限定ワンマンだ。また、翌6月10日の渋谷Spotify O-EAST公演2日目は、平日開催の昼ワンマンとなる。同ツアーのチケット朱ゥノ吐+会員・虚無僧DU MODE会員先行予約受付は4月11日13:00より。