ZEROBASEONE「ゆらゆら -運命の花-」、オリコン月間シングルランキングで初登場1位
ZEROBASEONEの日本デビューシングル「ゆらゆら -運命の花-」が、2024年3月度のオリコン月間シングルランキングで初登場1位に輝いた。
「ゆらゆら -運命の花-」が大ヒットするという鮮烈な日本デビューを果たしたZEROBASEONEは、すでに5月のカムバックを予告しており、2ndミニアルバム以降、韓国では約6ヶ月ぶりとなる活動への期待がより一層高まっている状況だ。
ZEROBASEONE Japan 1st Single 「ゆらゆら -運命の花-」
購入：https://zb1.lnk.to/kkHHtC
■初回生産限定盤A (CD＋DVD)
BVCL-1376 / 1,800円(税込)
1.ゆらゆら -運命の花-
2.In Bloom (Japanese ver.)
3.CRUSH (Japanese ver.)
DVD
Japan Debut Behind収録(ジャケット・MV撮影メイキング映像ほか)
【封入内容】
・購入者限定イベント＆特典応募券(シリアルナンバー)
・初回生産限定盤A ver. ソロフォトカード全9種中1枚 (W55mm×H85mm)
・三つ折り歌詞ブックレット
※デジパック仕様
■初回生産限定盤B (CD＋Photobook)
BVCL-1378 1,800円(税込)
1.ゆらゆら -運命の花-
2.In Bloom (Japanese ver.)
3.CRUSH (Japanese ver.)
Photobook
36P撮りおろしフォトブック
【封入内容】
・購入者限定イベント＆特典応募券(シリアルナンバー)
・初回生産限定盤B ver. ソロフォトカード全9種中1枚 (W55mm×H85mm)
・三つ折り歌詞ブックレット
※三方背・デジパック仕様
■通常盤 (CD)
BVCL-1380 1,300円(税込)
1.ゆらゆら -運命の花-
2.In Bloom (Japanese ver.)
3.CRUSH (Japanese ver.)
【封入内容】
・購入者限定イベント＆特典応募券(シリアルナンバー) ※初回仕様のみ
・通常盤ver. ユニットフォトカード全9種中1枚 (W55mm×H85mm) ※初回仕様のみ
・12P歌詞ブックレット
■ソロ盤(CD) 完全生産限定盤
メンバー別ソロジャケット(全9種) 各1,300円(税込)
1.ゆらゆら -運命の花-
2.In Bloom (Japanese ver.)
3.CRUSH (Japanese ver.)
【封入内容】
・購入者限定イベント＆特典応募券(シリアルナンバー)
・ソロ盤ver. ソロフォトカード全9種中1枚 (W55mm×H85mm)
・12P歌詞ブックレット
※ソロ盤ver. ソロフォトカード全9種は、BVCL-1381〜1389共通の絵柄となります。
ソロ盤 (SUNG HAN BIN ver.)
BVCL-1381
ソロ盤 (KIM JI WOONG ver.)
BVCL-1382
ソロ盤 (ZHANG HAO ver.)
BVCL-1383
ソロ盤 (SEOK MATTHEW ver.)
BVCL-1384
ソロ盤 (KIM TAE RAE ver.)
BVCL-1385
ソロ盤 (RICKY ver.)
BVCL-1386
ソロ盤 (KIM GYU VIN ver.)
BVCL-1387
ソロ盤 (PARK GUN WOOK ver.)
BVCL-1388
ソロ盤 (HAN YU JIN ver.)
BVCL-1389
◆ZEROBASEONEオフィシャルサイト