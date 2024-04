2024年4月26日(金)から、東京・渋谷にて、“レトロ&ポップ”をテーマにした、ディズニープリンセスたちと一緒に夢のような世界観を楽しめるスペシャルカフェ「MANGAプリンセス」OH MY CAFEがオープン!

「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」の5人のディズニープリンセスをイメージしたフードやドリンクが提供されるほか、レトロテイストなアートが魅力のグッズが販売されます☆

「MANGAプリンセス」OH MY CAFE

開催期間:2024年4月26日(金)〜6月9日(日)

開催場所:東京・渋谷「BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店」

東京・渋谷に、“レトロ&ポップ”をテーマにした、ディズニープリンセスたちのスペシャルカフェ「MANGAプリンセス」OH MY CAFEが期間限定でオープン!

華やかでありながらも落ち着いたピンクベースのレトロテイストなぬくもりが魅力的なカフェです。

メニューは、「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」の5人のプリンセスのカラーをイメージしたフードやドリンクをラインナップ。

5色のソースが選べるパスタ、ハート型のライスがかわいいピンクのカレー、5人のプリンセスのカラーをイメージしたソースをのせたフルーツトーストや、絶妙なカラーバランスがかわいい5色のドリンクなどが提供されます。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

また、カフェオリジナルグッズは、開封のワクワク感が楽しいランダムグッズや、ファッション雑貨、ステーショナリーなどを展開。

大好きなプリンセスたちと一緒に、素敵な食事を楽しめるスペシャルなカフェです☆

事前予約者限定 カフェ利用特典

事前予約(税込770円)/1名)を利用し、メニューを注文された方に「オリジナルステッカー(全5種)」をランダムで1枚プレゼント!

レトロなアートの「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」が魅力的なステッカーです。

※柄は選べません

カフェメニュー

メニューは、「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」の5人のプリンセスのカラーをイメージしたフードやドリンクが登場。

ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

<プリンセス>カラフルパスタ

価格:2,090円(税込)

生ハムや野菜を使用したカラフルなパスタ。

好きなプリンセスのソースを選んで楽しめます☆

※5種類のソースの中から好きなものをひとつ選べます

<プリンセス>ピンクハートカレー

価格:2,090円(税込)

ピンク色のカレーにハート型のライスを合わせたかわいいプレートです。

好きなプリンセスのピックをつけることができます。

<プリンセス>フルーツトースト

価格:1,590円(税込)

トーストの上にカラフルなフルーツを盛り付けた一品。

カラーインクをイメージした色とりどりのソースが目を惹くプレートです。

<白雪姫>ストロベリー風味ヨーグルトドリンク

価格:1,190円(税込)

「白雪姫」をイメージしたストロベリー風味のヨーグルトドリンク。

「白雪姫」のチャームがついたマドラーでかき混ぜながら飲むのがおすすめです。

<シンデレラ>スイカ風味ヨーグルトドリンク

価格:1,190円(税込)

シンデレラをイメージしたブルーカラーのドリンク。

スイカ風味のヨーグルトドリンクです。

<ベル>バナナ風味ミルク

価格:1,190円(税込)

「ベル」の黄色いドレスをイメージしたミルクドリンクです。

バナナ風味の味付けでまろやかな味わいを楽しめます。

<アリエル>ピーチ風味ヨーグルトドリンク

価格:1,190円(税込)

「アリエル」をイメージしたピーチ風味のヨーグルトドリンクです。

「アリエル」のチャーム付きマドラーもかわいい!

<ティアナ>メロン風味ミルク

価格:1,190円(税込)

『プリンセスと魔法のキス』に登場するディズニープリンセス「ティアナ」をイメージした一杯。

メロン風味のミルクドリンクです。

アイスティー

価格:790円(税込)

デカフェのアイスティーです。

レトロ&ポップなディズニープリンセスが描かれたオリジナルボトルで提供されます。

ホットティー/ホットコーヒー

価格:各790円(税込)

種類:

・ホットティー

・ホットコーヒー

ほっと一息つける温かい飲み物。

ティーとコーヒーが用意されているので、メニューやシーンにあわせて選べます。

スーべニアグッズ

対象のカフェメニューを注文すると購入できるスーベニアグッズも登場。

チャーム付きマドラー、スクエアボトル、白雲石コースターの3種類が販売されます。

チャーム付きマドラー(ランダム5種)

価格:1,045円(税込)

対象メニュー:

<白雪姫>ストロベリー風味ヨーグルトドリンク

<シンデレラ>スイカ風味ヨーグルトドリンク

<ベル>バナナ風味ミルク

<アリエル>ピーチ風味ヨーグルトドリンク

<ティアナ>メロン風味ミルク

アイスティー

アイスドリンクとセットで購入可能なチャーム付きマドラー。

「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」のチャームがかわいく揺れます☆

スクエアボトル

価格:1,650円(税込)

アイスティーとセットで購入できるスクエアボトル。

レトロなマンガテイストの「ベル」「アリエル」「白雪姫」「シンデレラ」「ティアナ」が描かれています。

白雲石コースター(全2種)

価格:各1,320円(税込)

対象メニュー:

<白雪姫>ストロベリー風味ヨーグルトドリンク

<シンデレラ>スイカ風味ヨーグルトドリンク

<ベル>バナナ風味ミルク

<アリエル>ピーチ風味ヨーグルトドリンク

<ティアナ>メロン風味ミルク

アイスティー

アイスドリンクとセットで購入可能な白雲石コースター。

デザインは、5人のディズニープリンセスが縦のカットで描かれたアートと、コマ割りで描かれたアートの2種類。

吸水性も抜群で、実用性とかわいい見た目を備えています☆

オリジナルグッズ

カフェオリジナルグッズは、開封のワクワク感が楽しいランダムグッズや、ファッション雑貨、ステーショナリーなどを販売。

華やかでありながらも落ち着いたピンクベースで、レトロなデザインのグッズが豊富に展開されます☆

アクリルキーホルダー(ランダム5種)

価格:825円(税込)

「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」のアクリルキーホルダー。

ハート型のキーホルダーに、ディズニープリンセスと、それぞれのモチーフ、「フランダー」や小鳥たちが描かれています。

ステッカー/缶ミラー

ステッカー(ランダム5種)

価格:605円(税込)

レトロテイストなアートが魅力のステッカー。

ハート型のステッカーの中にハートのネームロゴも描かれています。

愛らしいポーズのディズニープリンセスたちに注目です☆

缶ミラー(ランダム5種)

価格:990円(税込)

レトロポップなデザインの缶ミラー。

マンガ風のタッチで描かれたディズニープリンセスと、ドット柄の背景がかわいい!

巾着/バンダナハンカチ

巾着

価格:1,320円(税込)

小物をかわいく収納できる、「MANGAプリンセス」OH MY CAFEデザインの巾着。

表は「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」が集合したデザイン。

反対面は、「フランダー」や「ジャック」「ガス」たちのほか、プリンセスのモチーフを散りばめた総柄デザインになっています。

バンダナハンカチ

価格:1,650円(税込)

こちらはプリンセスのモチーフを散りばめた総柄のバンダナハンカチ。

落ち着いたピンクベースで、レトロなぬくもりのあるデザインになっています。

カラビナ付きポーチ/カードケース

カラビナ付きポーチ

価格:1,595円(税込)

クリア素材で、中身をかわいく魅せることができるポーチ。

「フランダー」や魔法のバラ、ガラスの靴を描いた、ポップなデザインです。

カラビナが付いているので、お気に入りのバッグなどに取り付けてお出かけできます☆

カードケース

価格:1,210円(税込)

中に好きなカードを入れられる推し活にぴったりのグッズ。

レトロな柄のカードケースにはバッグチャームもついています。

クリアファイル2枚セット/缶入りメモ

クリアファイル2枚セット

価格:880円(税込)

「MANGAプリンセス」OH MY CAFEのアートを使ったクリアファイル2枚セット。

落ち着いたピンクカラーに「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」の5人のディズニープリンセスがレイアウトされています。

缶入りメモ(全5種)

価格:各1,650円(税込)

「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」をデザインした缶入りのメモ。

それぞれメモ用紙60枚入りです。

「白雪姫」「シンデレラ」「アリエル」「ベル」「ティアナ」の5人のディズニープリンセスをイメージした、“レトロ&ポップ”がテーマのスペシャルカフェ。

「MANGAプリンセス」OH MY CAFEは、2024年4月26日(金)より東京・渋谷「BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店」にオープンです☆

©Disney

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニープリンセスをイメージしたレトロポップなスペシャルカフェ!「MANGAプリンセス」OH MY CAFE appeared first on Dtimes.