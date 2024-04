日本公開10周年を迎える『アバウト・タイム 愛おしい時間について』が2024年5月31日(金)よりリバイバル上映されることが決定した。

『アバウト・タイム 愛おしい時間について』は、『ラブ・アクチュアリー』(2003)、『パイレーツ・ロック』(2009)に続くリチャード・カーティス監督の長編3作目となる作品。繰り返されるタイムトラベルをキーにした軽やかなラブコメディから、やがて物語は恋愛の枠を超え、「人生」と「幸せ」についてを鮮やかに描き出す。

本リバイバル上映は、Filmarks(フィルマークス)主催によるもの。作中の印象的な「結婚式」シーンにちなみ、ジューンブライド上映と題し、6月間近の5月31日(金)より2週間限定の上映となる。

おひとりでの鑑賞はもちろん、恋人や友人、家族など、大切な人との鑑賞にもおすすめな1作。本企画では上映記念イベントやプレゼントキャンペーン、オリジナルの来場者特典の配布などさまざまな企画を実施予定とのことで、詳細は後日発表となる。

© 2013 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved. 『アバウト・タイム 愛おしい時間について』あらすじ © 2013 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved.

イギリス南西部に住む青年ティムは、両親と妹、そして伯父の5人家族。どんな天気でも、海辺でピクニックを、週末は野外映画上映を楽しむ。風変わりだけど仲良し家族。しかし、自分に自信のないティムは年頃になっても彼女ができずにいた。

そして迎えた21歳の誕生日、一家に生まれた男たちにはタイムトラベル能力があることを父から知らされる。そんな能力に驚きつつも恋人ゲットのためにタイムトラベルを繰り返すようになるティム。弁護士を目指してロンドンへ移り住んでからは、チャーミングな女の子メアリーと出会い、恋に落ちる。

ところが、タイムトラベルが引き起こす不運によって、二人の出会いはなかったことに。なんとか彼女の愛を勝ち取り、その後もタイムトラベルを続けて人とは違う人生を送るティムだったが、やがて重大なことに気がついていく。



※公開劇場は順次追加予定。公式X(@Filmarks_ticket)でお知らせいたします。

※各劇場サイトにて順次チケット販売

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

北海道

公開劇場リスト

札幌シネマフロンティア

青森

イオンシネマ弘前

宮城

MOVIX仙台

山形

イオンシネマ天童

福島

ポレポレシネマズ いわき小名浜

茨城

MOVIXつくば

栃木

MOVIX宇都宮

群馬

イオンシネマ高崎

埼玉

MOVIXさいたま、イオンシネマ川口

千葉

イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター

東京

新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、キネカ大森、MOVIX昭島、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、Stranger

神奈川

イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、シネプレックス平塚、横須賀HUMAXシネマズ、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ座間

新潟

ユナイテッド・シネマ新潟

石川

ユナイテッド・シネマ金沢

福井

福井コロナシネマワールド

長野

イオンシネマ松本

静岡

MOVIX清水

愛知

ミッドランドスクエア シネマ、MOVIX三好、豊川コロナシネマワールド、イオンシネマ大高、イオンシネマ ワンダー、イオンシネマ岡崎

三重

イオンシネマ東員

京都

MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山

大阪

なんばパークスシネマ、MOVIX堺、イオンシネマ茨木、イオンシネマ シアタス心斎橋

兵庫

kino cinema神戸国際

岡山

イオンシネマ岡山

広島

福山コロナシネマワールド、イオンシネマ広島西風新都

香川

イオンシネマ高松東

福岡

ユナイテッド・シネマ福岡ももち、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

佐賀

イオンシネマ佐賀大和

熊本

イオンシネマ熊本

※上映日・上映時間・料金は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

