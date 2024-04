Amazonの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン4の製作が完了したことを、クリエイターのエリック・クリプキが自身のXで報告した。この新シーズンは、2024年6月13日より配信開始の予定だ。

クリプキは「今日をもって『ザ・ボーイズ』シーズン4は、完璧に、完全に、確実に完成した」と、全ての作業が終了したことを報告。「キャストとスタッフには本当に感謝しているし、誇りに思っている」と述べ、シーズン4について「これまでで最高の出来かもしれない。世界に披露するのが待ちきれません」と期待を煽った。

As of today, is completely, totally, absolutely DONE. I’m really grateful & so proud of this cast & crew. Could be our best yet. Can’t wait to unleash it onto the world. Coming June 13 on .