『キャロル』のトッド・ヘインズ監督最新作にして、ナタリー・ポートマン、ジュリアン・ムーアが豪華共演を果たした『May December』が、『メイ・ディセンバー ゆれる真実』の邦題で2024年7月12日(金)より全国公開されることが決定した。予告編とポスタービジュアルも到着している。

本作は、全米にかつてない程の衝撃を与えた、90年代に実際に起きた13歳少年と36歳女性のスキャンダル(“メイ・ディセンバー事件”)の真相を、様々な角度から見つめる心理ドラマ。IndieWireやNY Times、The Hollywood Reporter、The Guardianといった海外の有力メディアが2023年ベスト映画として選出し、第81回ゴールデングローブ賞では、作品賞、主演女優賞、助演女優賞、助演男優賞の4部門にノミネートされた話題作だ。

©2023. May December 2022 Investors LLC, ALL Rights Reserved.

予告編では、かつて全米のメディアを騒然とさせた一大スキャンダルの片鱗がつまびらかになる。それは、当時36歳の女性が13歳の少年と不倫の末、獄中で彼との子どもを出産、刑期後に結婚するというにわかには信じがたい衝撃のニュースだった。

親子ほど年の離れたカップルを意味する“メイ・ディセンバー”の事件は、23年の時を経て映画化されることに。そこで、ひとりの映画女優エリザベス(ナタリー・ポートマン)が、モデルになったグレイシー(ジュリアン・ムーア)とジョー(チャールズ・メルトン)のもとに現れる。役作りのリサーチのために近づいたエリザベスだったが、次第にその“調査”はエスカレートしていく……。

演じる女と演じられる女。ふたりを体現するナタリー・ポートマン、ジュリアン・ムーアというオスカー女優陣の激しい攻防戦が繰り広げられる予感。幼くしてスキャンダルの当事者として世間から好奇の目にさらされ続けたジョーを演じるチャールズ・メルトンの、不安定に移ろう心の機微を掬い上げる繊細な演技を垣間見ることができ、「“見世物”ではなく、これは僕の人生だ」という当事者の叫びに胸が締め付けられる。



ポスタービジュアルは、犯罪者という印象を抱きづらい、可憐なフリルのトップスに身を包んだグレイシーと、それを演じる女優・エリザベスがぴったりと後ろに並び、何かを訴えるかのようにこちらにじっと視線を送るインパクトのある画に、「実在のスキャンダル 当事者の心で追うか よそ者の目で追うか」というコピーが躍る。観客の視点をも揺さぶるその問いの真相とは……。

©2023. May December 2022 Investors LLC, ALL Rights Reserved.

脚本家のサミー・バーチは、唯一無二のセンセーショナルな脚本で一躍脚光を浴び、第34回インディペンデント・スピリット賞ほか多数の賞レースで脚本賞を受賞。本年度アカデミー賞®で脚本賞にもノミネートされる快挙を果たした。

『エデンより彼方に』『キャロル』など甘美な世界観と複雑に交錯する人間模様を映し出し多くの映画ファンを虜にしてきたトッド・ヘインズが、ナタリー・ポートマンとジュリアン・ムーアという豪華オスカー女優を迎え、過去と現在、真実と憶測が混ざり合う心理戦を描き出す。グレイシーとジョー、ふたりの関係は犯罪だったのか、純愛だったのか、はたまた他に真実があったのか……。次から次へと繰り出される新たな証言、当事者から湧き上がる意外な本心、そのすべてに意味を見出さずにはいられない“よそ者”の目。真相に近づこうとする時、観客の思い込みは粉々に砕け散る。観る者すべてを“抜け出せない万華鏡”に誘う衝撃作がついに幕を開ける。

映画『メイ・ディセンバー ゆれる真実』は2024年7月12日(金) TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。

The post first appeared on .