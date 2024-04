人気映画34作品を無料で屋外上映「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2024」開催決定 ─ クラフトビールやグリルソーセージも楽しめる

『ラ・ラ・ランド』や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『トップガン マーヴェリック』、『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』など人気映画34作品を上映、誰でも無料で自由に鑑賞できるゴールデンウイーク屋外上映イベント「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2024」が2024年4月28日(日)~5月12日(日)に開催されることが発表された。

期間中は15日間毎日、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段の特設会場にて人気映画全34作品を屋外上映。屋外で初夏の心地よい風を感じながら映画を観ることができる。

会場には渋谷ストリームの人気店舗「クラフトビールタップ グリル&キッチン」のキッチンカーが出店。ポップコーンはもちろん、厳選直輸入の世界のクラフトビールやこだわりのグリルソーセージなど、映画鑑賞にぴったりなフードが楽しめる。

上映作品

※日本語字幕または日本語吹替版にて上映 ※上映順に記載

『ラ・ラ・ランド』 『ワンダー君は太陽』 『バッドガイズ』 『コーダあいのうた』 『フェイブルマンズ』 『パウ・パトロール ザ・ムービー』 『レディ・プレイヤー1』 『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』 『トムとジェリー』 『ゴーストバスターズ』 『ゴーストバスターズ/アフターライフ』 『スポンジ・ボブ:スポンジ・オン・ザ・ラン』 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』 『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』 『怪盗グルーのミニオン大脱走』 『スパイダーマン:スパイダーバース』 『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』 『ミニオンズ・フィーバー』 『トップガン』 『トップガン マーヴェリック』 『SING/シング』 『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』 『SING/シング:ネクストステージ』 『ミッション:インポッシブル』 『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』 『耳をすませば』 『マンマ・ミーア!』 『万引き家族』 『花束みたいな恋をした』 『ホイットニー・ヒューストンI WANNA DANCE WITH SOMEBODY』 『ニューシネマパラダイス』 『ベイビー・ドライバー』 『レ・ミゼラブル』 開催概要 開催期間 4月28日(日)~5月12日(日) 上映時間 4月28日(日)/17:00、19:30上映開始(1日2回上映)4月29日(月)~5月6日(月)/11:00、14:00、17:00上映開始(1日3回上映)5月7日(火)~5月10日(金)/19:00上映開始(1日1回上映)5月11日(土)~5月12日(日)/14:00、17:00上映開始(1日2回上映) 開催場所 渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段 入場料 どなたでもご自由にご鑑賞いただけます。 主催 渋谷ストリーム 運営 株式会社東急レクリエーション

