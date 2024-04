VERIVERY、6月1日に東京でファンミーティングを開催！日本公演だけでしかみられないステージを用意

VERIVERYのケヒョン、ヨンホ、ヨンスン、カンミンによる来日ファンミーティングが6月に東京で開催される。昨年、7thミニアルバム「Liminality - EP․DREAM」のリリース後、ケヒョンはカバー動画等を通じて音楽活動を、ヨンホはQUEENの楽曲で構成されたミュージカル「We will rock you」、ヨンスンは演劇「屋根部屋のネコ」に出演し、共に演技に初挑戦した。また、カンミンはABEMAにて、独占配信中のドラマ「バズハート」に出演したほか、人気音楽番組「SHOW CHAMPION」から生まれたK-POPイベント「NEXT GENERATION LIVE ARENA」のMCを日本で務めるなど、それぞれソロ活動を行ってきた。

そんな彼らが6月1日(土)、東京・品川インターシティホールで「2024 VERIVERY FANMEETING TOUR GO ON IN TOKYO」を開催する。今回はメンバー4人での公演となるが、日本公演だけで見られるステージを用意しているほか、公開されたポスターからも感じられるポップで明るい4人のエネルギーで、約1年ぶりの日本公演を楽しく盛り上げる予定だ。公演のチケットは4月12日(金)よりファンクラブ先行、4月22日(月)より楽天チケット先行が開始となる。VERIVERYならではのクオリティの高いパフォーマンスとチーム力で、どのようなステージを届けてくれるのか、注目だ。

■公演概要

「2024 VERIVERY FANMEETING TOUR GO ON IN TOKYO」

日程:2024年6月1日(土)

昼公演 14:00 開場 / 15:00 開演

夜公演 18:00 開場 / 19:00 開演

会場:品川インターシティホール



<チケット代>

FC先行:9,900円(税込)

楽天チケット先行・一般発売:11,000円(税込)

※入場時、別途ドリンク代600円必要



<受付詳細>

●ファンクラブ先行

受付期間:4月12日(金)18:00〜4月21日(日)23:59

当選発表:4月24日(水)18:00



●楽天チケット独占先行

受付期間:4月22日(月)18:00〜4月28日(日)23:59

当選発表:5月1日(水)18:00



主催:Jellyfish Entertainment Japan 株式会社

企画・制作:Jellyfish Entertainment Japan 株式会社 / 株式会社インタラクティブメディアミックス 協力:ユニバーサル ミュージック合同会社 / 株式会社 THE STAR JAPAN 運営:キョードー横浜



■関連リンク

VERIVERY日本公式FC