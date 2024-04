カリッと香ばしく揚げたサイドメニュー！ピザ・サントロペ「フライドピザ」

大阪府・兵庫県に14店舗展開中の「ピザ・サントロペ」は、人気のピザをこれまでにない新しいスタイルに仕上げることを目指し、何度も試作を繰り返して完成した衝撃のサイドメニュー“フライドピザ”を2024年4月10日に販売開始します。

本メニューは、全店舗にて6月30日までの期間限定で提供します。

ピザ・サントロペ サイドメニュー「フライドピザ」

販売期間: 2024年4月10日(水)〜6月30日(日)

販売店舗: 全店舗(大阪・兵庫14店舗)

同店人気のレギュラー生地(Sサイズ)にピザソースを敷き詰め、トマト、ベーコン、ゴーダチーズとモッツァレラチーズをたっぷりと乗せ、お店のオーブンで焼く。

焼き上がったこのピザを4ピースにカットし、仕上がりのカリッと感が断然違うバッター粉、さらに香ばしさをアップさせパリパリ食感が味わえる唐揚げ粉をまぶし、180度の油でじっくり揚げる。

初めの一口は驚くほど「カリッ」と音がして口の中も耳も楽しめる。

すぐにその「カリッ」とに負けないトロ〜ッとしたチーズの香ばしさがくる。

食べ進めると甘味と酸味のバランスが良いトマトと程よい塩味のベーコンが口全体を支配する。

サイドメニューの枠を超える一品です!

「フライドピザ」こだわりの工程

冷凍ピザを揚げるのではなく、いつものピザの提供と同じくオーブンで焼きます。

バッター粉を絡めます。

唐揚げ粉がパリパリ食感を生みます。

5分間じっくり揚げます。

カリッカリッの「フライドピザ」出来上がりです!

2ピース目の楽しみ方はDip(ディップ)で!

「ランチソース」・「サルサソース」でさらに美味しさアップ

〜酸味の効いたソースが実に合う!たっぷりディップがおすすめ〜

・ランチソース:ランチは「牧場」の意味。サワークリームやヨーグルトが入ったさわやかなソース

・サルサソース:メキシコ料理などに使われているトマトベースにハラペーニョや玉ねぎを刻んだピリ辛ソース

春の新作おすすめピザ「釜揚げしらすのピザ」

和歌山県産の絶品しらすに大葉と梅の風味を効かせた食欲満開ピザです。

和歌山県産の「しらす」は1年を通して漁獲されますが、一番美味しい旬の季節は春と秋。

今回その旬のふわふわ・ぷりぷりの食感を味わえる「しらす」をたっぷりと使用!

オニオン、大葉と梅の風味を程よくきかし、仕上げはダブルチーズで。

旬の美味しさを味わい、ココロも満開になる一品!

※実際の商品はチーズを上からかけて焼き上げるため、写真とは異なります。

キャンペーン販売価格

(1) フライドピザ 2個680円

(2) NEWディップソース「ランチソース」「サルサソース」 各200円

(3) 釜あげしらすのピザ M1,680円 L3,080円 ※表示価格は全て税込

※但し(1)(2)通常価格、(3)クーポン利用価格

