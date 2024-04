指定場所で受け渡しできる買取サービス！エルメス買取専門店 GINZA XIAOMA(銀座ショーマ)「スマートピックアップサービス」

エルメス買取専門店「GINZA XIAOMA(銀座ショーマ)」を展開するASU BRANDは、指定の場所までエルメス専門スタッフが品物を預かりに伺う「スマートピックアップサービス」を2024年4月11日(木)より開始します。

GINZA XIAOMA(銀座ショーマ)「スマートピックアップサービス」

GINZA XIAOMAは、銀座、香港、シンガポールに店舗を構え、信頼ある世界的なネットワークと豊富な専門知識に基づく確かな買取・販売サービスを提供しています。

今回提供を開始する「スマートピックアップサービス」は、出張買取のように自宅に長時間滞在することはありません。

また、宅配買取に伴う煩わしい梱包や配送業者手配などの手続きも不要です。

同サービスでは、オフィスでも自宅でも、指定の場所までエルメス専門スタッフが品物を預かりに伺います。

場所を選ばず、しかも最短当日に伺うことが可能なので、思いついたその瞬間に安心・安全・スピーディーに利用できるストレスフリーなサービスです。

サービスの内容と利用の流れ

来店は不要、手数料全て無料、手続きは簡単「買取3ステップ」

(1) 公式LINEに登録

まずは、公式LINEでお友だち登録ください。

その後、査定を希望されるお品物とお客様の情報をフォームに沿い記入ください。

情報をもとに、エルメス専門鑑定士が即時簡易査定を行います。

(2) 指定された場所でお品物の受け渡し

簡易査定の金額に納得できたら、指定の場所、時間を選択ください。

最短当日、または、翌日以降の予約も可能なので都合の良い日時を指定ください。

受け渡し当日の手続きにかかる時間は最短約10分。

品物の梱包などは一切不要。

品物の状態がわかる画像共有や、預かり証など必要書類に署名をいただきましたら完了です。

専門スタッフが大切にお品物を預かり、銀座ショーマ店舗にて本査定を行います。

※当日の受け渡しを希望の場合は、15時までに受付をお願いします

(3) 本査定後、最短当日にお振込

預かった品物は速やかにエルメス専門鑑定士が本査定を行います。

査定額に納得できましたら、最短当日指定の銀行口座まで振込します。

(現金手渡しでの取引を希望の場合は相談ください。)

※お受け渡しのお時間帯により翌日以降のお振込になりますことをご了承ください。

※査定金額が合わない場合のキャンセルや契約不成立の場合も一切手数料等は発生しません。

サービスの特徴

*即日対応:申し込み当日にスタッフが伺い、品物の受け取りを行います。

*梱包不要:面倒な梱包作業は一切不要。スタッフが梱包します。

*安全安心:宅配業者による配送不要。スタッフが直接預かり、安全に運搬します。

*保証付き:万一の輸送中事故や、商品の破損は、同社の事前査定価格に基づき保証します。

*柔軟な対応:自宅や勤務先など指定の場所へ伺います。

*スムーズな手続き:品物受渡の手続きは最短約10分。指定の場所に長時間滞在することはありません。

*スピーディーな査定:当日査定を約束。簡易査定も本査定もお待たせいたしません。

*即入金:最短当日、成約後すぐに振込します。

*秘密厳守:個人情報保護法・古物営業法を遵法。

また、来店は不要なので煩わしさはゼロ、安心できるサービスです。

サービス概要

サービス名:スマートピックアップサービス

提供開始日:2024年4月11日(木)

提供エリア:東京23区、またその周辺(お問い合わせください)

受付時間 :11:00〜20:00

(当日お品物受渡をご希望の場合は

11:00〜15:00の間にお受付をお済ませください)

GINZA XIAOMA -銀座ショーマ 本店案内

営業時間: 11:00-20:00 (年末年始を除き年中無休)

定休日 : 年末年始

アクセス: 東京都中央区銀座7-6-11 ミクニ銀座7ビル1F

店舗TEL : 0120-900-864 / 03-6264-5267

GINZA XIAOMA(銀座ショーマ)は、銀座、香港、シンガポールに店舗を構え、信頼ある世界的なネットワークと豊富な専門知識に基づく確かな買取・販売サービスを提供。

銀座ショーマは、銀座、香港、シンガポールに店舗を構えるエルメス専門リセールブティックです。

エルメスの高品質な買取価格と幅広い品揃えを誇り、経験豊かなエルメス専門鑑定士が、熟練の技術でアイテムを査定、知識豊富なスタッフがお客様のニーズに合わせた最高水準のサービスを提供します。

さらに、世界中で信頼される国際的なネットワークと専門知識を活かし、経験豊かなスタッフが常に最新の市場動向を把握し、お客様のニーズに応えるために努めています。

