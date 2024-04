サンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」が、2024年4月11日(木)から5月26日(日)まで開催!

投票開始日の4月11日、開幕イベントが開催され、前年のサンリオキャラクター大賞TOP3キャラクターのシナモロール、ポムポムプリン、クロミや、ハローキティたちが登場。

また、サンリオピューロランドの春イベントより新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」の一部がいち早くお披露目されました☆

「2024年サンリオキャラクター大賞」開幕イベント

サンリオキャラクターの人気投票イベント「サンリオキャラクター大賞」

39回目を迎える2024年は4月11日(木)から5月26日(日)まで開催されます。

投票開始日となる4月11日に開幕イベントがおこなわれました!

ゲスト 横澤夏子さん・松村沙友理さん

開幕イベントのゲストとして横澤夏子さんと松村沙友理さん、

そしてハローキティと、

けろけろけろっぴが登場!

自称「けろけろけろっぴ大好き女」という横澤夏子さん。

けろっぴをイメージしたグリーンのコーディネートで登場!

松村沙友理さんは、「尊敬するキティちゃんをオマージュしてきました」と真っ白コーデ。

横澤夏子さんは推しのけろけろけろっぴと念願のご対面!

今回のテーマ「サンちゅっ♡」にちなみ、大好きと感謝の気持ちを伝え合いました☆

WEB投票開始をカウントダウン

続いてはWEB投票開始時間の11時に合わせて、前年のTOP3キャラクターと一緒に投票スタートカウントダウンをするコーナー。

シナモロール、

ポムポムプリン、

クロミが「超FRESH SAKURA PARTY!」の新コスチュームで登場しました☆

サンリオキャラクターのキャッチフレーズを考案するコーナー「アイドル風!?キャッチフレーズ選手権」ではキャラクターの魅力が伝わるかわいいキャッチフレーズが飛び出しました。

そして、みんなで11時をカウントダウン!

食べるのが大好きな松村沙友理さん。

今日のために用意された特製ケーキをほおばり、2024年サンリオキャラクター大賞の盛り上がりを祈願しました☆

また、ゲストのお二人が推しのサンリオキャラクターを選んで投票。

スマートフォンでも簡単に参加できる「サンリオキャラクター大賞」

ぜひチェックしてみてくださいね!

サンリオピューロランド 新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」の一部をお披露目

開幕イベント終了後には、4月12日(金)よりサンリオピューロランドで始まる春イベントより新作参加型ショー「超FRESH SAKURA PARTY!」の一部をいち早くお披露目。

「超FRESH SAKURA PARTY!」はオールスタンディングで、キャラクターたちと一緒に歌って踊って「フレッシュ」な気分で春を楽しめるショー。

春らしさとフレッシュ感を兼ね揃えた新作コスチューム姿の「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」が登場し、会場を盛り上げました☆

フレッシュな春のパーティをテーマにしたスペシャルイベント!サンリオピューロランド「PUROSPRINGPARTY」 フレッシュな春のパーティをテーマにしたスペシャルイベント!サンリオピューロランド「PUROSPRINGPARTY」 続きを見る

シナモロール・ポムポムプリン・クロミも登場!

「2024年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントの紹介でした。

2024年サンリオキャラクター大賞『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』 2024年サンリオキャラクター大賞『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』 続きを見る

©’24 SANRIO 著作(株)サンリオ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シナモロール・ポムポムプリン・クロミも登場!「2024年サンリオキャラクター大賞」開幕イベント appeared first on Dtimes.