水に浮く防災リュックなどの防災グッズを販売！横山商会「MOSHIMO SOKO」

北陸最古の日立特約店で、産業機器などの取扱商社である「横山商会」は、BASEが運営するBASEネットショップにてECサイト「MOSHIMO SOKO」をオープンしました。

「MOSHIMO SOKO」では水に浮く防災リュックや、誰でも取り扱い可能な簡単操作アイテム、安心して使えるオリジナルセットを中心に、日常使いにもお役に立てる防災アイテムの販売します。

横山商会「MOSHIMO SOKO」

「MOSHIMO SOKO」は横山商会が企画、運営する防災関連ショップです。

同社は北陸を中心とした地域の方に支えられ、2021年3月に創立100周年を迎えました。

昨今では全国各地で様々な災害が発生しており、北陸においても能登半島地震が記憶に新しいですが、そんないつ起こり得るかわからない「もしも」の時に社会を支えていきたいという思いで、地域・社会貢献していく為の新たな事業としてスタートさせました。

災害時だけではなく日常使いできるこだわりアイテムを順次とり扱い、災害対策、BCP対策などに活躍します。

※同サイトは法人向けのECサイトです

MOSHIMO SOKOの取扱商品

ビジネスシーンや通学、レジャーにも使用できるお役立ちアイテムを取り扱っていきます。

・大人でも水に浮くことができる防水リュック(バリエーション豊富)

・小さなお子様やアレルギー対策の非常食セット(27品目不使用)

・非常食・保存水セット(7年保存可能・調理不要)

・簡易浄水器

など

商社ならではの流通機能を駆使し、防災のプロや海外拠点の協力のもと、備蓄を目的とした需要にお応えできるような製品をセレクトして取り扱っています。

だれでも手軽に使用できる「MOSHIMO SOKO」オリジナル防災セット(松・竹・梅)は必見で、IT技術を利用した食品の賞味期限のお知らせ機能など、購入後もしっかりサポートできる運営体制になっています。

